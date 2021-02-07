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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۰۷

با رأی نمایندگان صورت گرفت؛

موافقت مجلس با اولویت بررسی طرح استخدام ایثارگران شرکتی

موافقت مجلس با اولویت بررسی طرح استخدام ایثارگران شرکتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت‌دار طرح استفساریه «تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای ایثارگر شرکتی» موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی اولویت‌دار طرح استفساریه ماده ۲۱ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای ایثارگر شرکتی با ۱۷۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند.

علی بابایی کارنامی در جریان بررسی این موضوع اظهار داشت: در قانون آمده که «نیروهای شرکتی و قراردادی ایثارگران باید به نیروهای پیمانی تبدیل وضعیت شوند» اما دولت این قانون را صرفاً در خصوص نیروهای قراردادی اجرا کرده و نیروهای شرکتی را بلاتکلیف گذاشته است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف از تهیه طرح مذکور آن است که نیروهای شرکتی هم طبق قانون برنامه ششم توسعه تبدیل وضعیت شوند.

وی تأکید کرد: بیش از ۱۰هزار خانواده شهدا و ایثارگر تقاضای اجرای این قانون را دارند و با تصویب این طرح، مجلس این پیام را به جامعه ایثارگران می‌دهد که مجلس یازدهم پشتیبان آنان است.

کد مطلب 5141067
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • امین IR ۰۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
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      همش وعده سرخرمن چرا استخدام جایگزین فرزندان ایثارگران که قانون بوده را هیچ وقت اجرایی و عملی نکردند آلان هم که می گویند این قانون حذف شده نه دولت و نه بنساد شهید و نه مجلس بفکر این ماده قانونی نیستند........
    • IR ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
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      باسلام ازبنیاد شهید نامه گرفتم برای استخدام رسمی درشرکت واحد اتوبوسرانی تهران جوابی که دادن این بود که شما دربخش خصوصی کار میکنید درحالی که تشکیل پرونده وآموزش وگزینش ما درخودشرکت واحد انجام شده وتموم کارهای اداری به شرکت واحدارتباط داره شرکت های خصوصی فقط واسطه بین راننده هاست این حرفادروغی بیش نیس

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