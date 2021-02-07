موافقت مجلس با اولویت بررسی طرح استخدام ایثارگران شرکتی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی اولویت‌دار طرح استفساریه ماده ۲۱ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای ایثارگر شرکتی با ۱۷۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند.

علی بابایی کارنامی در جریان بررسی این موضوع اظهار داشت: در قانون آمده که «نیروهای شرکتی و قراردادی ایثارگران باید به نیروهای پیمانی تبدیل وضعیت شوند» اما دولت این قانون را صرفاً در خصوص نیروهای قراردادی اجرا کرده و نیروهای شرکتی را بلاتکلیف گذاشته است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف از تهیه طرح مذکور آن است که نیروهای شرکتی هم طبق قانون برنامه ششم توسعه تبدیل وضعیت شوند.

وی تأکید کرد: بیش از ۱۰هزار خانواده شهدا و ایثارگر تقاضای اجرای این قانون را دارند و با تصویب این طرح، مجلس این پیام را به جامعه ایثارگران می‌دهد که مجلس یازدهم پشتیبان آنان است.