  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۲۳

در دانشگاه فنی و حرفه ای؛

فرایند پرداخت حق التدریس اساتید مدعو اصلاح شد

فرایند پرداخت حق التدریس اساتید مدعو اصلاح شد

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای از اصلاح فرایند محاسبه و پرداخت حق التدریس اساتید مدعو این دانشگاه خبر داد و گفت: از نیمسال دوم پرداخت حق التدریسی ها براساس فرایند جدید است.

سید حیدر میر فخرالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اصلاح فرایند محاسبه و پرداخت حق التدریس اساتید مدعو دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: به منظور بهره گیری از خدمات آموزشی آموزشگران با کیفیت به ویژه مدرسان دارای مهارت‌های لازم جهت تدریس دروس عملی (کارگاهی و آزمایشگاهی)، یکی از مهمترین برنامه‌های معاونت آموزشی در این حوزه در سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹، اصلاح فرایند محاسبه و پرداخت حق التدریس اساتید مدعو است.

وی ادامه داد: موضوع اصلاح فرایند محاسبه و پرداخت حق التدریس اعضای مدعو که بیش از ۹۰ درصد آموزشگران دانشگاه را تشکیل می‌دهند، پس از جلسات متعدد با ریاست دانشگاه و معاونت اداری و مالی و طرح در هیأت رئیسه به سرانجام رسیده است.

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: البته تلاش داشتیم که پرداخت حق التدریس در ترم جاری بر اساس فرایند جدید انجام گیرد، اما با توجه به مشکلات متعدد، از جمله زمان بر بودن فرایند اخذ مصوبات از مراجع ذی صلاح و ایجاد بسترهای لازم برای اعمال آن در سامانه آموزشی دانشگاه، احتمالاً اجرای آن از نیم سال دوم سال تحصیلی جاری عملیاتی خواهد شد.

کد مطلب 5141113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سعید IR ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      سلام لطفا هیات علمی از کسانی بگیرید که حداقل هشت سال سابقه ی تدریس در دانشگاه فنی را دارد...چون حق هیات علمی با کسی هست که این چندسال زجر کشیده و با حقوق ناچیز ساخته

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها