فرایند پرداخت حق التدریس اساتید مدعو اصلاح شد

سید حیدر میر فخرالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اصلاح فرایند محاسبه و پرداخت حق التدریس اساتید مدعو دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: به منظور بهره گیری از خدمات آموزشی آموزشگران با کیفیت به ویژه مدرسان دارای مهارت‌های لازم جهت تدریس دروس عملی (کارگاهی و آزمایشگاهی)، یکی از مهمترین برنامه‌های معاونت آموزشی در این حوزه در سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹، اصلاح فرایند محاسبه و پرداخت حق التدریس اساتید مدعو است.

وی ادامه داد: موضوع اصلاح فرایند محاسبه و پرداخت حق التدریس اعضای مدعو که بیش از ۹۰ درصد آموزشگران دانشگاه را تشکیل می‌دهند، پس از جلسات متعدد با ریاست دانشگاه و معاونت اداری و مالی و طرح در هیأت رئیسه به سرانجام رسیده است.

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: البته تلاش داشتیم که پرداخت حق التدریس در ترم جاری بر اساس فرایند جدید انجام گیرد، اما با توجه به مشکلات متعدد، از جمله زمان بر بودن فرایند اخذ مصوبات از مراجع ذی صلاح و ایجاد بسترهای لازم برای اعمال آن در سامانه آموزشی دانشگاه، احتمالاً اجرای آن از نیم سال دوم سال تحصیلی جاری عملیاتی خواهد شد.