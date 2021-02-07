به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش خانوادگی و نشست تخصصی اعضای دفتر نخبگان و دانش‌پژوهان شاهد و ایثارگر استان البرز با حضور عادل مهری ورنیاب مدیرکل مرکز دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر و سید سجاد حسینی مدیرکل ورزش و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سلیمان رستمیان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز و دیگر مسئولین و خادمان شهدا در سالن شهید باهنر مجموعه تفریحی کردان واقع در ساوجبلاغ برگزار شد.

سلیمان رستمیان در این مراسم با گرامی داشت یاد و خاطر شهدا و ایثارگران و تبریک ایام‌الله دهه فجر، انقلاب اسلامی ایران را الگویی بی‌نظیر در دنیا دانست و گفت: مراسم‌های بزرگداشت دهه فجر امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا غیرحضوری برگزار شده است، اما آنچه امروز مهم است اراده مردم برای گرامی داشت پیروزی انقلاب است، انقلابی که به نسبت انقلاب‌های دیگر تنها انقلابی بود که توانست خود را در مسیری قرار دهد که تا به امروز اهداف و آرمان‌های آن تغییری نکرده است.

وی افزود: «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» شعار مردم و تفکر راهبردی حضرت امام (ره) بوده و خواهد بود، ما امروز در سایه خون شهیدان و به برکت مجاهدت ایثارگران در دنیا مستقل و آزاد هستیم و این روزها باید قدردان این برکات باشیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در ادامه ایثارگران را عزیزترین قشر جامعه دانست و تصریح کرد: نخبگان جامعه ایثارگری با مجاهدت و روحیه ایثارگری در حوزه علم تلاش و حماسه خلق کردند، اگر امروز همین روحیه در کشور حاکم باشد کشور ما هیچ مشکلی نخواهد داشت. نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر در بطن جامعه با تولید علم، ابتکار و آنچه در توان ذهنی خود دارند، خلق آثار کردند، لذا این عزیزان بسیار ارزشمند هستند و وظیفه ما امروز تکریم و احترام آنان است.

رستمیان با اشاره به اینکه در استان البرز ۱۹۹ نخبه و دانش‌پژوه در حال فعالیت هستند گفت: تمامی نخبگان و دانش‌پژوهان محصول زحمات مادران و همسران شهدا و جانبازان سرافراز است که فرزندان خود را در این مسیر علم و پیشرفت قرار دادند که این کار بسیار ارزشمند است، قطعاً وظیفه بنیاد تکریم این عزیزان است.

مشاور امور ایثارگران استانداری البرز به طرح‌های تحولی بنیاد اشاره کرد و اظهار داشت: نخبگان و تشکل‌های ایثارگری شاخصه و مسیری مشخص دارد که تعریف شده است، اقدامات و فعالیت‌های خوبی از گذشته تا به امروز برای نخبگان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر صورت گرفته و این مهم امروز به عنوان یک موضوع اصلی در دستور کار بنیاد قرار دارد و به حمدالله روند رو به رشدی دارد.

وی افزود: برای بنیاد افتخار است که بتواند از ظرفیت و توانمندی تشکل‌ها و نخبگان بهره ببرد و در آینده بتواند در روند خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری از تدبیر، تفکر، اندیشه و توانایی فکری این عزیزان استفاده و در آینده آن چیزی را که مدنظر امام (ره) بود را محقق کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز مأموریت اصلی بنیاد شهید را کار فرهنگی دانست و تصریح کرد: بهترین شیوه کار فرهنگی کار کردن با افرادی است که برخاسته از فرهنگ غنی ایثار و شهادت باشند و امروز پرچم‌دار علم، توانمندی و اندیشه در جامعه هستند.

رستمیان گفت: در آینده نزدیک باید با برگزاری نشست‌های تخصصی با اعضا مشکلات را شناسایی و با استفاده از ظرفیت بنیاد و دیگر دستگاه‌های اجرایی برطرف و برای توسعه و جذب نفرات جدید اقدام کنیم. باید از کسانی که با تمامی مشکلات خود را در مسیر قرار داده و به عنوان نخبه علمی و فرهنگی تلاش می‌کنند توجه و حمایت شود تا انشاالله در آینده بتوانیم از این الگو برای دانش آموزان و دانشجویان نیز استفاده و سرمایه گزاری کنیم.

وی در پایان گفت: انتظار بنیاد از نخبگان جامعه ایثارگری، عزیزانی که حاصل تلاش‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی بنیاد در طول سال‌های گذشته هستند این است که در میدان باشند و ایفای نقش کنند و در مسیر فعالیت‌های بنیاد چه در سیاست‌گذاری‌ها و، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها کمک حال بنیاد در مسیر خدمت به ایثارگران باشند.