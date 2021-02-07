تامین مالی صنعت نساجی با استفاده از اوراق گام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، نعمت اله شهبازی در نشست مشترک بهره گیری از ابزارگواهی اعتبار مولد (گام) در زنجیره‌های تولیدی صنعت نساجی، در محل انجمن صنایع نساجی ایران که با حضور هیات مدیره انجمن و مدیران تعدادی از واحدهای این صنعت و مدیران مرتبط وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شد، گفت: واحدهای صنعتی فعال در زنجیره صنعت نساجی می‌توانند برای کمک به تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز از گواهی اعتبارمولد گام استفاده کنند.

وی افزود: شبکه بانکی بنا به رشد شدید هزینه‌های تولید در سال جاری توان و ظرفیت پاسخگویی به تمام نیاز واحدهای تولیدی به تسهیلات را ندارد و متنوع کردن ابزارهای تامین مالی بخش تولید امری ضروری و مورد تاکید همه ی کارشناسان است. اوراق گام فرصت مناسبی برای صنایعی مانند قطعه سازی، نساجی و… است که می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیر کل دفتر تامین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صمت توضیح داد: حدود ۳,۰۰۰ میلیارد تومان مصوبه انتشار اوراق گام برای تأمین سرمایه در گردش زنجیره قطعات خودرو اخذ شده و زنجیره‌های فرش ماشینی، نساجی، ساخت تجهیزات و ماشین الات صنعتی در حال طی مسیر هستند.

عمرانی معاون دفتر اعتبارات بانک مرکزی نیز در این نشست، گفت: گواهی اعتبار مولد (گام) که ازابزارهای مورد تایید بانک مرکزی و بازار سرمایه است به عنوان ابزارای دو گانه در بازار پول و بازار سرمایه امکان تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را خواهد داشت.

عمرانی افزود: به دلیل ضمانت کامل بانک‌های عامل، ریسکی متوجه دارندگان اوراق نخواهد بود.

در پایان این نشست، با توجه به استقبال حاضرین برای استفاده از اوراق گام جهت تامین مالی بخشی از نیاز واحدهای نساجی، مقرر شد به منظور عملیاتی کردن و فرهنگ سازی بهره مندی از این اوراق در زنجیره صنعت نساجی، ابتدا تعدادی از واحدهای متقاضی از سوی انجمن صنایع نساجی ایران به منظور هماهنگی‌ها و اقدامات لازم تا حصول نتیجه به دفتر تامین منابع مالی وزارت صمت معرفی شوند.

بنا براین گزارش، مزیت اصلی اوراق گام احیای خرید اعتباری در زنجیره‌های تولید بوده که با توجه به اینکه کارمزد انتشار یک بار قابل پرداخت است در صورت مدیریت صحیح و شناسایی زنجیره‌ها امکان نقل و انتقال بدون کارمزد و در نتیجه کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی فراهم شده است.