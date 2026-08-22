کشف یک کیلوگرم شمش نقره قاچاق در فرودگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریدون رحیم زاده عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس فرودگاه تبریز مستقر در گیت های بازرسی ترمینال های مسافربری در راستای تشدید اقدامات کنترلی و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز به احدی از مسافرین خروجی پرواز داخلی در خصوص حمل کالای قاچاق (نقره) مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران در بررسی دقیق تر بار همراه آن مقدار یک کیلوگرم شمش نقره قاچاق خارجی به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال که داخل کیف و وسایل همراه خود که به صورت ماهرانه و حرفه ای جاسازی شده بود را کشف و متهم را دستگیر کردند.

فرمانده پلیس فرودگاه تبریز تاکید کرد: مسافرین قبل از ورود به گیت های بازرسی پلیس قوانین خروج ارز و طلا را مطالعه نمایند و پنهان نمودن طلا و ارز در بار مسافری بدون مجوز از مصداق قاچاق بوده که به مراجع قضایی معرفی و متهم پس از تشکیل پرونده به همراه مواد مکشوفه به مرجع قضائی معرفی شد.