  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۰۵

محورهای رسانه های سوریه و لبنان؛

نشانه‌های مثبت تشکیل کابینه لبنان/ طرح «بایدن» برای نجات سعودی

نشانه‌های مثبت تشکیل کابینه لبنان/ طرح «بایدن» برای نجات سعودی

رسانه‌های لبنان طی یک روز گذشته به موضوعات مختلفی پرداختند که مسأله تداوم رایزنی های سیاسی برای تشکیل دولت جدید لبنان، مهمترین سوژه خبری این رسانه‌ها است.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:

پایگاه النشره در مطلبی آورده است: فرانسه برای موفقیت طرح خود در لبنان علاوه بر آمریکا و عربستان، به تأیید ایران نیز نیاز دارد.

این پایگاه لبنانی همچنین افزوده است: تهدید اسرائیل به حمله نظامی علیه ایران صرفاً در حد حرف است و ریشه‌ای در واقعیت ندارد؛ اسرائیل توانایی انجام این کار را ندارد.

پایگاه لبنان ۲۴ در گزارشی با اشاره به تحرکات اخیر تروریست‌های تکفیری داعش، اعلام کرد: اولویت داعش احیای فعالیت خود در عراق و سوریه است.

این پایگاه در خصوص روند تشکیل دولت لبنان نیز نوشته است: برای نخستین بار طی ماه‌های اخیر، نشانه‌های مثبت و جدی برای تشکیل دولت لبنان مشاهده شد.

شبکه المیادین در گزارشی تأکید کرد: طرح بایدن درباره یمن را می‌توان طرح نجات عربستان سعودی دانست.

روزنامه الوطن سوریه در مطلبی گفته است: هیأت اقتصادی ایران در اتاق صنعت حلب؛ زمینه‌های همکاری بین ایران و سوریه زیاد است.

کد مطلب 5141278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها