خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:

پایگاه النشره در مطلبی آورده است: فرانسه برای موفقیت طرح خود در لبنان علاوه بر آمریکا و عربستان، به تأیید ایران نیز نیاز دارد.

این پایگاه لبنانی همچنین افزوده است: تهدید اسرائیل به حمله نظامی علیه ایران صرفاً در حد حرف است و ریشه‌ای در واقعیت ندارد؛ اسرائیل توانایی انجام این کار را ندارد.

پایگاه لبنان ۲۴ در گزارشی با اشاره به تحرکات اخیر تروریست‌های تکفیری داعش، اعلام کرد: اولویت داعش احیای فعالیت خود در عراق و سوریه است.

این پایگاه در خصوص روند تشکیل دولت لبنان نیز نوشته است: برای نخستین بار طی ماه‌های اخیر، نشانه‌های مثبت و جدی برای تشکیل دولت لبنان مشاهده شد.

شبکه المیادین در گزارشی تأکید کرد: طرح بایدن درباره یمن را می‌توان طرح نجات عربستان سعودی دانست.

روزنامه الوطن سوریه در مطلبی گفته است: هیأت اقتصادی ایران در اتاق صنعت حلب؛ زمینه‌های همکاری بین ایران و سوریه زیاد است.