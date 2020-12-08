مداخلات خارجی در تشکیل دولت لبنان؛ هماهنگی فرانسه و آلمان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:

روزنامه الاخبار با اشاره به تحولات کشور ونزوئلا نوشت: ائتلاف سوسیالیستی پارلمان را پس گرفت؛ ونزوئلا صفحه گوایدو را ورق زد.

این روزنامه به تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی در جولان سوریه نیز اشاره کرد و نوشت: «مزارع بادی» طرح جدید اسرائیل برای بسط اشغالگری در جولان است.

روزنامه البناء هم در مطلبی تأکید کرد: بازگشت آمریکا به برجام بر انتخابات ریاست جمهوری ایران تاثیرگذار است.

این روزنامه در مطلبی دیگر در خصوص مداخلات فرانسه در تشکیل کابینه لبنان، عنوان کرد: انتظار ماکرون از بایدن حمایت از طرح او در لبنان برای احیای نفوذ فرانسه است.

روزنامه الدیار هم در تیتری عنوان کرد: دیدار حریری و عون برای راضی کردن ماکرون؛ شکستن یخ تشکیل دولت بدون پیشرفت جدی.

روزنامه نداء الوطن نوشت: فرانسه و آلمان در زمینه تشکیل کابینه لبنان هم رأی هستند؛ برلین و پاریس هماهنگ هستند.

روزنامه تشرین سوریه عنوان کرد: نزدیکی بایدن به اروپا مانعی برای تمامیت خواهی اردوغان خواهد بود.