خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانههای مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:
روزنامه البناء عنوان کرده است: در حال حاضر شاهد خروج تدریجی از تعطیلی کرونایی طی ۳ ماه آینده همزمان با پیشرفت در روند اجرای واکسیناسیون هستیم.
این روزنامه در مطلبی دیگر یادآور شده است: سیاست مداخله جویانه آمریکا جزء اصول سیاست خارجی این کشور است.
روزنامه نداء الوطن تأکید کرده است: فرانسه به دنبال کسب حمایت منطقهای و بین المللی از طرح خود در قبال لبنان است؛ آیا موفق میشود؟
روزنامه الجمهوریه در مطلبی آورده است: دولت اصلاحات و انتخابات؛ شمارش معکوس برای تشکیل دولت در هفته آینده.
این روزنامه در مطلبی دیگر نوشته است: رفتار و گفتار مقامات فرانسه و آمریکا با فرانسه درباره مسائل لبنان با یکدیگر مطابقت دارند.
شبکه المنار در گزارشی با اشاره به رایزنیهای حزب الله لبنان با دیگر گروههای سیاسی برای تشکیل کابینه اعلام کرد: ایران در تصمیمات حزب الله در پرونده تشکیل کابینه لبنان دخالتی ندارد.
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