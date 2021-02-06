  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۳۴

محورهای رسانه های لبنان:

هفته سرنوشت‌ساز معرفی کابینه لبنان/سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا

هفته سرنوشت‌ساز معرفی کابینه لبنان/سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا

رسانه‌های لبنان طی یک روز گذشته به موضوعات مختلفی پرداختند که مسأله تداوم رایزنی های سیاسی برای تشکیل دولت جدید لبنان، مهمترین سوژه خبری این رسانه‌ها است.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:

روزنامه البناء عنوان کرده است: در حال حاضر شاهد خروج تدریجی از تعطیلی کرونایی طی ۳ ماه آینده همزمان با پیشرفت در روند اجرای واکسیناسیون هستیم.

این روزنامه در مطلبی دیگر یادآور شده است: سیاست مداخله جویانه آمریکا جزء اصول سیاست خارجی این کشور است.

روزنامه نداء الوطن تأکید کرده است: فرانسه به دنبال کسب حمایت منطقه‌ای و بین المللی از طرح خود در قبال لبنان است؛ آیا موفق می‌شود؟

روزنامه الجمهوریه در مطلبی آورده است: دولت اصلاحات و انتخابات؛ شمارش معکوس برای تشکیل دولت در هفته آینده.

این روزنامه در مطلبی دیگر نوشته است: رفتار و گفتار مقامات فرانسه و آمریکا با فرانسه درباره مسائل لبنان با یکدیگر مطابقت دارند.

شبکه المنار در گزارشی با اشاره به رایزنی‌های حزب الله لبنان با دیگر گروه‌های سیاسی برای تشکیل کابینه اعلام کرد: ایران در تصمیمات حزب الله در پرونده تشکیل کابینه لبنان دخالتی ندارد.

کد مطلب 5140413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها