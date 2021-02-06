خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:

روزنامه البناء عنوان کرده است: در حال حاضر شاهد خروج تدریجی از تعطیلی کرونایی طی ۳ ماه آینده همزمان با پیشرفت در روند اجرای واکسیناسیون هستیم.

این روزنامه در مطلبی دیگر یادآور شده است: سیاست مداخله جویانه آمریکا جزء اصول سیاست خارجی این کشور است.

روزنامه نداء الوطن تأکید کرده است: فرانسه به دنبال کسب حمایت منطقه‌ای و بین المللی از طرح خود در قبال لبنان است؛ آیا موفق می‌شود؟

روزنامه الجمهوریه در مطلبی آورده است: دولت اصلاحات و انتخابات؛ شمارش معکوس برای تشکیل دولت در هفته آینده.

این روزنامه در مطلبی دیگر نوشته است: رفتار و گفتار مقامات فرانسه و آمریکا با فرانسه درباره مسائل لبنان با یکدیگر مطابقت دارند.

شبکه المنار در گزارشی با اشاره به رایزنی‌های حزب الله لبنان با دیگر گروه‌های سیاسی برای تشکیل کابینه اعلام کرد: ایران در تصمیمات حزب الله در پرونده تشکیل کابینه لبنان دخالتی ندارد.