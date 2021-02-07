«مصطفی الکاظمی» توافق بغداد ـ پکن را اجرایی سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «ولید السهلانی» نماینده پارلمان عراق امروز یکشنبه سخنانی را در خصوص توافقنامه بغداد، پکن مطرح کرد. وی تأکید کرد: «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق باید این توافق را وارد مرحله اجرا سازد.

بر اساس این گزارش، این نماینده پارلمان عراق یادآور شد: اگر توافقنامه میان بغداد و پکن اجرایی شود، اتفاقات بسیار خوبی در صحنه عراق خواهد افتاد. متأسفانه تاکنون گامی در مسیر اجرای این توافقنامه برداشته نشده است.

السهلانی با تأکید بر اینکه نمایندگان پارلمان عراق نامه‌ای را در خصوص لزوم اجرای توافقنامه بغداد و پکن به مصطفی الکاظمی ارسال کرده اند، گفت: ما خواستار آن شدیم که توافقنامه مذکور به طور واقعی و نه صوری، اجرا شود.

گفتنی است، در سپتامبر سال ۲۰۱۹ «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر پیشین عراق در سفر به کشور چین یک توافقنامه استراتژیک با این کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، امنیتی، عمران، فرهنگ، آموزش و… به امضا رساند؛ توافقی که بغداد هنوز تصمیم به اجرای آن نگرفته است. ایالات متحده آمریکا تاکنون به منظور ممانعت از اجرایی شدن توافقنامه مذکور، فشارهای زیادی را به بغداد تحمیل کرده است.