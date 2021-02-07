ایران از ۳ روش برای تولید واکسن کرونا استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، نخستین فرآورده آماده آزمایش بالینی تزریقی_استنشاقی پروتئین نوترکیب کووید ایران ساخت با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این آئین، با اشاره به اینکه مؤسسه تحقیقات و سرم سازی رازی تاریخ پژوهش کشور است، گفت: این مؤسسه قدیمی ترین سازمان پژوهشی است که با ساخت این واکسن به جایگاه واقعی خود در کشور و منطقه رسیده است.

ستاری افزود: وزارت بهداشت از ابتدای شیوع کرونا شبانه روز جهادگونه در تلاش بود تا هر چه زودتر این بیماری را در کشور کنترل کند. مؤسسه رازی نیز یکی از مجموعه‌هایی است که تلاش زیادی برای ساخت واکسن داشت. ایران یکی از کشورهای پیشرو در ساخت واکسن است البته در مقاطعی اشتباه حرکت کردیم اما امروز با ساخت واکسن کرونا دوباره به راه اصلی برگشتیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان تولید واکسن با روش پروتئین نوترکیب را یکی از مطمئن‌ترین و بهترین روش‌ها در دنیا برای تولید واکسن کووید ۱۹ دانست و گفت: مؤسسه رازی نیز با این روش اقدام به تولید واکسن کرده است‌.

ستاری با بیان اینکه استفاده از روش‌های مختلف برای ساخت واکسن در ایران یک اتفاق خوب و اثرگذار است، بیان کرد: در ایران ۳ روش برای تولید واکسن کووید ۱۹ انتخاب شده است‌. همه این کارها نیز با اتکا به توان دانشی داخلی امکان پذیر شد. ایران در حوزه تولید دارو، واکسن و زیست فناوری توانمند است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود: بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال حوزه زیست فناوری در ایران فعالیت می‌کنند. شرکت‌های توانمندی که در بروز بحران‌ها به میدان می آیند و نیازهای داخلی را به شکلی مطمئن تأمین می‌کنند.

ستاری تولید واکسن در ایران را یک افتخار ملی دانست و تاکید کرد: امروز با اتکا به توان دانشی جوانانمان انواع واکسن دام، طیور و انسانی در کشور تولید می‌شود و شرایط برای توسعه آنها نیز فراهم است. باید از این جوانان حمایت کنیم.

به گزارش مهر، فرآورده آماده آزمایش بالینی تزریقی_استنشاقی پروتئین نوترکیب کووید ۱۹ دومین محصول ایران‌ساخت در حوزه مقابله با کرونا است که با نام کوو پارس توسط مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به مرحله کارآزمایی بالینی رسیده است. این محصول تزریقی و استنشاقی، پس از صدور مجوز از سوی کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، وارد مرحله آخر خود (آزمایش انسانی) شد تا زمینه برای تولید انبوه آن فراهم شود.

در واکسن کوو پارس یکی از پروتئین‌های ویروس کرونا به نام اسپایک استفاده شده و باتوجه به اینکه این پروتئین از نظر ساختاری کمتر دستخوش جهش می‌شود، واکسن در برابر تغییرات ژنتیکی ویروس اثربخشی خود را از دست نمی‌دهد.