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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۴۳

تشریح عملکرد نهضت سوادآموزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛

میزان باسوادی پس از انقلاب بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته است

میزان باسوادی پس از انقلاب بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته است

سازمان نهضت سوادآموزی عملکرد این سازمان را پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشریح و از افزایش ۴۲ درصدی میزان باسوادی پس از پیروزی انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نهضت سوادآموزی به مناسبت گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب، عملکرد این سازمان را پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشریح و از افزایش ۴۲ درصدی میزان باسوادی در گروه‌های مختلف سنی پس از پیروزی انقلاب خبر داد.

بر این اساس؛ بررسی و مطالعه نتایج شش سرشماری نفوس و مسکن انجام‌شده در ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد، در راستای رشد سواد و ریشه‌کنی بی‌سوادی علاوه بر رشد در شاخص‌های دیگر، افزایش قابل‌توجه درصد باسوادی در گروه سنی ۶ ساله و بالاتر و افزایش درصد باسوادی در گروه سنی ۴۹-۱۰ ساله را داشتیم.

در سال ۱۳۹۵، جمعیت ۶ سال و بالاتر کشور بالغ‌بر ۷۱ میلیون نفر شمارش‌شده است که بیش از ۶۲ میلیون نفر آن‌ها خود را باسواد و بیش از ۸ میلیون نفر فاقد سواد اعلام کرده‌اند. بر این اساس درصد باسوادی از ۴۷.۵ درصد سال ۱۳۵۵ به ۸۷.۶ درصد رسیده است؛ و در برآورد سال ۱۳۹۹ به عدد ۹۰ درصد افزایش‌یافته است.

به‌عبارت‌دیگر میزان باسوادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بالغ‌بر ۴۲ درصد افزایش‌یافته است.

در سال ۱۳۵۵، کل جمعیت ۴۹-۱۰ ساله بیش ۵۱ میلیون نفر بوده‌اند که از این رقم بیش از ۴۹ میلیون نفر باسواد، ۲۶ میلیون نفر بی‌سواد و ۳۲،۱۴۹ نفر اظهارنشده بوده‌اند. درصد باسوادی در این جمعیت حدود ۴۸.۸ درصد بوده است درحالی‌که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ این رقم به ۹۴.۷ درصد رسیده است و قریب به ۴۶ درصد رشد نشان می‌دهد و این رقم در برآورد سال ۱۳۹۹ به رقم ۹۶.۶ درصد افزایش‌یافته است.

کد مطلب 5141431

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