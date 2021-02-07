میزان باسوادی پس از انقلاب بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نهضت سوادآموزی به مناسبت گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب، عملکرد این سازمان را پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشریح و از افزایش ۴۲ درصدی میزان باسوادی در گروه‌های مختلف سنی پس از پیروزی انقلاب خبر داد.

بر این اساس؛ بررسی و مطالعه نتایج شش سرشماری نفوس و مسکن انجام‌شده در ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد، در راستای رشد سواد و ریشه‌کنی بی‌سوادی علاوه بر رشد در شاخص‌های دیگر، افزایش قابل‌توجه درصد باسوادی در گروه سنی ۶ ساله و بالاتر و افزایش درصد باسوادی در گروه سنی ۴۹-۱۰ ساله را داشتیم.

در سال ۱۳۹۵، جمعیت ۶ سال و بالاتر کشور بالغ‌بر ۷۱ میلیون نفر شمارش‌شده است که بیش از ۶۲ میلیون نفر آن‌ها خود را باسواد و بیش از ۸ میلیون نفر فاقد سواد اعلام کرده‌اند. بر این اساس درصد باسوادی از ۴۷.۵ درصد سال ۱۳۵۵ به ۸۷.۶ درصد رسیده است؛ و در برآورد سال ۱۳۹۹ به عدد ۹۰ درصد افزایش‌یافته است.

به‌عبارت‌دیگر میزان باسوادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بالغ‌بر ۴۲ درصد افزایش‌یافته است.

در سال ۱۳۵۵، کل جمعیت ۴۹-۱۰ ساله بیش ۵۱ میلیون نفر بوده‌اند که از این رقم بیش از ۴۹ میلیون نفر باسواد، ۲۶ میلیون نفر بی‌سواد و ۳۲،۱۴۹ نفر اظهارنشده بوده‌اند. درصد باسوادی در این جمعیت حدود ۴۸.۸ درصد بوده است درحالی‌که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ این رقم به ۹۴.۷ درصد رسیده است و قریب به ۴۶ درصد رشد نشان می‌دهد و این رقم در برآورد سال ۱۳۹۹ به رقم ۹۶.۶ درصد افزایش‌یافته است.