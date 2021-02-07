به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن درویشیان روز یکشنبه در نشست شورای اداری چابهار که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی را مدیون سه عامل مهم هستیم که عامل اول اسلام و ارزش‌های دینی است چرا که مردم ایران برای احیا آمیزه‌های دینی بپا خواستند.

وی افزود: عامل دوم رهبری هوشمندانه است که امام خمینی (ره) در حالی با الگوی رهبری‌اش به الگویی برای جوامع اسلامی تبدیل شد که بسیاری از حکومت‌ها به دلیل ضعف رهبری در استثمار دیگر ملت‌ها بودند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه هم‌اینک برخی از کشورهای دنیا آرزوی داشتن رهبری همچون رهبر معظم انقلاب ایران را دارند، ادامه داد: وحدت و انسجام مردم به عنوان سومین عامل، علی رغم خواسته‌های دشمنان سبب شده تا امروز ۴۲ مین سال پیروزی انقلاب را جشن بگیریم و یاوه گویانی که عمر انقلاب را ۶ ماه و دو سال و سه سال تخمین می‌زدند به زباله دان تاریخ سپرده شوند.

وی با اشاره به اینکه استقلال مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران است، گفت: سران کشورها بارها غبطه خود از استقلال بی نظیر ایران را ابراز کرده و گفته‌اند، ای کاش ما هم می‌توانستیم مثل شما آزادانه حرف‌مان را بزنیم.

حجت الاسلام درویشیان با اشاره یه اینکه دستاوردهای نظامی و دفاعی یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است، بیان کرد: ایران مستقل‌ترن کشور دنیا از نظر تصمیم‌گیری است که مردم و مسئولان خودشان برای کشور تصمیم می‌گیرند و این آرزوی کشورهای دنیا از جمله مسلمان دنیاست.

وی تصریح کرد: البته بخشی از مشکلات و ضعف‌هایی که در کشور وجود دارد ناشی از سو مدیریت‌ها و بخش دیگر مربوط به تحریم‌های ظالمانه است که کاستی‌ها و ضعف‌ها را باید با تحقق عدالت و پیگیری قانونی رفع کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه چابهار ظرفیت‌های زیادی در بخش‌های صنعت و کشاورزی دارد که باید مورد بهره برداری قرار گیرد، افزود: اما این شهرستان با توجه به ظرفیت‌های موجود و گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب توسعه و پیشرفت قابل توجهی نداشته است بنابراین باید زیر ساختها برای توسعه شتابان فراهم شود.



وی ادامه داد: با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در حوزه گردشگری، صنعت و کشاورزی می‌توان بستر را برای جبران عقب ماندگی‌ها فراهم کرد.

حجت الاسلام درویشیان مبارزه اصولی با فساد مالی، اداری و گمرکی را یکی از راه‌های مهم جلوگیری از فساد دانست و بیان کرد: حمایت از مدیران ریسک پذیر و کاربلد و حل مشکلات واحدهای تولیدی از جمله برنامه‌های سازمان بازرسی است.