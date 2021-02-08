«در پی بهار» منبع الهام مروّجان دین با ادبیات و هنر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سوره مهر، مراسم رونمایی کتاب «در پی بهار» شامل سروده‌های اربعینی مرحوم حجت‌الاسلام مصطفی آژینی دیروز یکشنبه ۱۹ بهمن، با حضور محمد دادمان رئیس حوزه هنری، حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان مدیر حوزه علمیه مشکوات و رئیس کتابخانه مجلس، حجت‌الاسلام میثم امرودی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نسیم سلیم زاده رئیس فرهنگ سرای آفتاب، علی اکبر شیروانی مدیرعامل انتشارات سوره مهر و اعضای خانواده آژینی در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم نسیم سلیم زاده رئیس فرهنگسرای آفتاب با اشاره به سلسله برنامه‌های آفتاب قلم گفت: این رونمایی از سومین برنامه از این سری نشست ها است و قصد بر این بوده که در ایام مربوط به اربعین برگزار شود اما به هر تقدیر با ایام الله دهه فجر گره خورده و همین امر را به فال نیک باید گرفت.

وی در ادامه به میزان آشنایی خود با مرحوم مصطفی آژینی اشاره کرد و گفت: این آشنایی به دوران کودکی مصطفی باز می‌گرد و شاهد رشد و نموی بوده است. مصطفی از همان آغاز کودکی و نوجوانی خود اهل سلوک و طریقت بوده است و این امر را در تمام طول زندگی پر برکت اش حفظ کرد. مهمترین وجه شخصیت آقا مصطفی را باید در ولایت مداری و انقلابی گری او دانست که در تمام زندگی و اعمال او دیده می شد.

سخنران بعدی این‌مراسم حجت‌الاسلام امرودی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود که سخن خود را با خاطره ای از حضور نزد آیت الله جوادی آملی آغاز کرد و درباره ویژگی‌های کتاب «در پی بهار» گفت: این کتاب را باید ۴ منظر دید؛ ۱-شخصیت خود شاعر ۲- محتوای اشعار ۳- ارتباط شخص شاعر با معبود و خدا و ۴- صناعات و اوزان شعری کتاب است که به طور مفصل این وجوه چهارگانه رو مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی افزود: این کتاب باید الگویی برای جوانان امروز ایران باشد چرا که راهی که ایشان انتخاب کردند هیچ کم از راه شهادت نبوده است.

سپس محمد دادمان رئیس حوزه هنری که خود از طلاب حوزه علمیه مشکات بوده نیز سخنانی درباره شخصیت مصطفی آژینی بیان کرد.

دادمان درباره آشنایی خود و شاعر کتاب «در پی بهار» گفت: برحسب رفاقت و همچنین دوران طلبگی که یک‌سال پایین‌تر از آقا مصطفی بودم، آن‌چیزی که از ایشان می‌دیدم، یک‌پارچه نور بود و اخلاص و هر کاری می‌کرد در مسیر الله قرار داشت. این‌کتاب باید منبع الهامی برای کسانی باشد که قصد دارند تا ترویج دین را با ادبیات و هنر در هم آمیزند.

رئیس حوزه هنری در پایان گفت: این‌کتاب و قلب نورانی که آقا مصطفی داشت انشالله راهی را برای هم باز کند تا بهتر در این راه گام برداریم.

حجت‌الاسلام قاسمیان سخنران بعدی این‌برنامه بود که گفت: دوره آشنایی‌ام با مصطفی آژینی به یک دوره ۱۰ ساله می‌رسد. به‌نظرم اگر محصول و کارنامه حوزه علمیه مشکات مصطفی آژینی بوده برای تایید آن کفایت می کند.

وی گفت: بعضی، صرفا می‌خواهند خوب باشند یا فقط شاعر خوبی باشند اما مصطفی آژینی یک سالک به تمام معنا بود که فقط در پی لقاء الله بود. مصطفی زمانی که نماز می خواند غرق در اشک و نور بود.

رییس کتابخانه مجلس همچنین درباره ویژگی‌های شعری آژینی گفت: مصطفی چون هر مفهوم و حسی را درونی می کرد و در سلوک خود به کار می گرفت به خاطر همین تمام این مفاهیم در زبان و شعر او تجلی یافته و تمامی این اشعار از جان سالک نشئت گرفته است.

محسن آژینی پدر مرحوم مصطفی سخنران آخر برنامه نیز درباره شخصیت و زندگی شاعر کتاب «در پی بهار» به بیان نکاتی پرداخت و گفت: ما هیچ‌کدام نمی دانستیم مصطفی شعر هم می‌سراید و حتی همسر او نیز نمی دانست و تنها بعد از مرگ او بود که فهمیدم این مجموعه شعری وجود دارد. چرا که مصطفی صرفا برای دل خود شعر می سرود و تنها به رابطه خود و خدای خود فکر می کرد. مصطفی شخصیت آرامی داشت و این ویژگی کاملا در شعرهای او نمایان است.

در پایان این مراسم با حضور خانواده مصطفی آژینی از جمله همسر و دختر خردسال او، کتاب «در پی بهار» رونمایی شد.