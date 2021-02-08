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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۰۹

فرماندار دامغان:

اسناد «توسعه اقتصادی و اشتغالزایی» برای ۵ روستای دامغان تصویب شد

اسناد «توسعه اقتصادی و اشتغالزایی» برای ۵ روستای دامغان تصویب شد

دامغان- فرماندار دامغان با بیان اینکه اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی پنج روستای شهرستان تصویب شد، گفت: گردشگری و توسعه اقتصادی از محورهای این اسناد، محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بندر آبادی پیش از ظهر دوشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی دامغان به میزبانی فرمانداری با اشاره به تدوین و تصویب اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی پنج روستای این شهرستان، ابراز داشت: این اسناد بر اساس مواد ۲۶ و ۲۷ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دامغان تصویب شده است.

وی افزود: تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی و بهره برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی از اهداف اصلی تدوین و تصویب اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در روستاهای شهرستان دامغان است.

فرماندار دامغان با بیان اینکه شکوفایی و پیشرفت عدالت محور در روستاها در تدوین و تصویب اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی دیده شده که منجر به رشد اقتصاد و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیر بنایی در روستاهای هدف می‌شود، بیان کرد: تصویب اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی عامل ایجاد و تدوین اسناد بالا دستی در کشور خواهد بود.

بندر آبادی با بیان اینکه با تدوین و تصویب اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی روستاهای هدف، ابلاغ هرگونه تسهیلات روستایی ملاک عمل برای، برنامه‌ها و پروژه‌های تعریف شده خواهد بود، افزود: نیاز است تسهیلگران روستاهای هدف با همکاری دستگاه‌های عضو کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دامغان نسبت به تعریف پروژه‌های متناسب با توانمندی و ظرفیت روستاها اقدام کنند.

به گزارش مهر، اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی مصوب شده در دامغان مرتبط با روستاهای حیدر آباد، سرخده، حاجی آباد بستجان، وامرزان و مایان هستند.

کد مطلب 5142046

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