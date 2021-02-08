اسناد «توسعه اقتصادی و اشتغالزایی» برای ۵ روستای دامغان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بندر آبادی پیش از ظهر دوشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی دامغان به میزبانی فرمانداری با اشاره به تدوین و تصویب اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی پنج روستای این شهرستان، ابراز داشت: این اسناد بر اساس مواد ۲۶ و ۲۷ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دامغان تصویب شده است.

وی افزود: تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی و بهره برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی از اهداف اصلی تدوین و تصویب اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در روستاهای شهرستان دامغان است.

فرماندار دامغان با بیان اینکه شکوفایی و پیشرفت عدالت محور در روستاها در تدوین و تصویب اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی دیده شده که منجر به رشد اقتصاد و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیر بنایی در روستاهای هدف می‌شود، بیان کرد: تصویب اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی عامل ایجاد و تدوین اسناد بالا دستی در کشور خواهد بود.

بندر آبادی با بیان اینکه با تدوین و تصویب اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی روستاهای هدف، ابلاغ هرگونه تسهیلات روستایی ملاک عمل برای، برنامه‌ها و پروژه‌های تعریف شده خواهد بود، افزود: نیاز است تسهیلگران روستاهای هدف با همکاری دستگاه‌های عضو کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دامغان نسبت به تعریف پروژه‌های متناسب با توانمندی و ظرفیت روستاها اقدام کنند.

به گزارش مهر، اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی مصوب شده در دامغان مرتبط با روستاهای حیدر آباد، سرخده، حاجی آباد بستجان، وامرزان و مایان هستند.