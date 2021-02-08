به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «هفته ایران دیجیتال» با شعار ارتباطات هوشمندانه و با هدف بررسی آخرین روندها و تحولات فناوری نوین در کشور و ارائه دستاوردهای شرکت‌های فعال در زمینه پیاده‌سازی خدمات دیجیتالی برگزار می‌شود. این رویداد تخصصی به مدت یک هفته از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه آغاز خواهد شد.

چالش اصلی در تحول دیجیتال به عنوان یکی از دغدغه‌های مطرح در فضای کسب و کار کشور، نه در استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژیک بلکه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور، در تغییر و تحول در استراتژی‌های کسب و کار است که چگونه منجر به درآمدزایی بیشتر یا کاهش چشمگیر هزینه‌ها شود. مباحث مرتبط با تحول دیجیتال فقط محدود به یک صنعت خاص و یک قشر خاص نیست و همواره صنایع مختلف مانند انرژی، حمل و نقل، ICT، کشاورزی و خدمات شهری از یک بعد و شرکت‌های بزرگ و استارت‌آپ‌ها از بعد دیگر در معرض امواج این تحول قرار دارند.

از این رو این رویداد هفتگی در قالب سمینارها و نشست‌های تخصصی به صورت حضوری و مجازی با محوریت سه موضوع نسل پنجم تلفن همراه (۵G)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی (AI) برگزار می‌شود و مزایده باندهای فرکانسی ۵G، خدمات نوین در ۵G، آینده ارتباطات ثابت در ایران، هوشمندسازی مصرف انرژی، آینده کشاورزی هوشمند در ایران و فینال چهارمین لیگ اینترنت اشیا کشور، از جمله موضوعات نشست‌های آن هستند.

نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران (IoTex) نیز به عنوان رویداد جنبی « هفته ایران دیجیتال» با هدف ارائه توانمندی‌های داخلی در حوزه اینترنت اشیا برپا خواهد شد.

روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۹۹ نیز، سالن ۲۷ نمایشگاه بین‌المللی ایران میزبان فعالان حوزه اینترنت اشیا در ایران خواهد بود و آخرین دستاوردها و برنامه‌های توسعه‌ای ایران در این باره به نمایش گذاشته می‌شود.

باتوجه به شرایط ناشی از شیوع کووید ۱۹، بخش نمایشگاهی و نشست‌های کلیدی این رویداد با رعایت پروتکل بهداشتی، با محدودیت و کنترل تعداد بازدید برگزار می‌شود. ثبت‌نام برای حضور و بازدید از نمایشگاه الزامی است و علاقه‌مندان باید در این لینک ثبت نام کنند.