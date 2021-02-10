خبرگزاری مهر- گروه ورزش- الهه اسمعیلی: سعید لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت این روزهای استقلال گفت: استقلال در دیدار برابر نساجی عملکرد خوبی داشت و توانست به یک برد دست پیدا کند اما متأسفانه هر وقت این تیم نتیجه می‌گیرد برخی‌ها به دنبال این هستند تا از همه چیز ایراد گرفته و اجازه ندهند کادر فنی با آرامش کارش را ادامه دهد.

وی ادامه داد: یک روز با بحث پول، روزی دیگر ایراد گرفتن از خط دفاعی و از این قبیل مسائل تمرکز کادر فنی را از بین می‌برند و همین مسئله باعث شده تا حاشیه‌های اطراف استقلال زیاد شود.

مدافع سابق استقلال در ادامه گفت: آقایانی که به دنبال سهم خواهی از استقلال هستند مرتب از عملکرد کادر فنی ایراد می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند فکری و همکارانش آرامش داشته باشند. استقلال بدون ایراد نیست و همه این را می‌دانیم آبی پوشان پیش فصل را از دست دادند و این مسئله بر روی روند کاری آنها تأثیر بسزایی داشت اما همین آقایان اجازه دهند تا آبی پوشان کار خود را بدون حاشیه و دردسر ادامه دهند.

لطفی تاکید کرد: متأسفانه برخی‌ها با ایجاد پیج‌های مختلف آن هم با نام استقلال فقط به این تیم ضربه می‌زنند و فکری باید هوشیار باشد و به این مسائل توجه نکند.

وی در مورد اتفاقاتی که برای وریا غفوری افتاد و او دوباره به تمرینات برگشت، ادامه داد: با شناختی که از وریا دارم می دانم که او نه اهل اعتراض است و نه به دنبال حاشیه سازی. سالهاست که او را می‌شناسم. او یکی از محبوب ترین بازیکنان نزد مردم است. کار او را توجیه نمی‌کنم اما باید دلیل این کار مشخص شود و همه باید بدانند که چه مسئله‌ای باعث شد که وریا چنین رفتاری از خود نشان دهد. متأسفانه سمپاشی های برخی‌ها و اتاق فکری که برای نابودی استقلال تشکیل داده‌اند باعث شده تا استقلال وارد حاشیه شود.

لطفی در مورد دیدار روز شنبه استقلال برابر سپاهان اصفهان گفت: زردپوشان اصفهانی همیشه یک تیم خوب و قابل احترام هستند. امسال هم کار خود را با یک مربی جوان آغاز کردند. اوایل فصل خوب نبودند اما حالا در شرایط خوبی هستند. اعتقاد دارم استقلال باید برابر این تیم تمرکز کافی داشته باشد تا بتواند در این دیدار برنده میدان باشد. آبی پوشان نیاز به پیروزی در این دیدار دارند تا بتوانند صدرنشینی خود را تداوم ببخشند و با توجه به اینکه هر دو تیم به دنبال صدرنشینی هستند این دیدار می‌تواند یک بازی جذاب، پرگل و تماشاگر پسند باشد.