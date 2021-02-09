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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲:۴۲

وزیر علوم در نامه ای به نوبخت؛

اعتبار طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دانشگاه‎ها افزایش یابد

اعتبار طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دانشگاه‎ها افزایش یابد

وزیرعلوم با ارسال نامه‌ای به نوبخت خواستارافزودن اعتبارطرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دو وزارتخانه علوم و بهداشت در ردیف‌های دانشگاه‌ها،موسسات آموزش عالی،پژوهشی وفناوری دراصلاحیه لایحه بودجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در نامه منصور غلامی خطاب به محمدباقر نوبخت آمده است: پیرو نامه شماره ۲۴۹۴۳۵ مورخ ۱۱/‌۱۱/‌۹۹‬ در خصوص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دو وزارت علوم و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال آینده به میزان سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، خواهشمند است با عنایت به برگشت لایحه بودجه به دولت از سوی مجلس شورای اسلامی، دستور فرمائید نسبت به افزودن رقم مذکور به ردیف‌های دانشگاه‌ها مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 5143686

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    نظرات

    • IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
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      پاسخ
      چرااز ظلمی که به بازنشستگان کشوری بهداشت در صدور حکم همسان سازی حقوقی مهر99 شده است خبری منتشر نمی کنید؟قانون وعدالت اجرا نشده است کسی که پارتی داشته در طول 30 سال کمتر کار کرده دارد بیشتر می گیرد این ظلم است و فاصله حقوق ها زیاد ونجومی است.گرانی را سرمایه دار کنترل می کند وتنبیه نمی شوند

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