به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در نامه منصور غلامی خطاب به محمدباقر نوبخت آمده است: پیرو نامه شماره ۲۴۹۴۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۹۹ در خصوص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح همسانسازی حقوق شاغلان دو وزارت علوم و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال آینده به میزان سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، خواهشمند است با عنایت به برگشت لایحه بودجه به دولت از سوی مجلس شورای اسلامی، دستور فرمائید نسبت به افزودن رقم مذکور به ردیفهای دانشگاهها مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام لازم صورت پذیرد.
وزیر علوم در نامه ای به نوبخت؛
اعتبار طرح همسانسازی حقوق شاغلان دانشگاهها افزایش یابد
وزیرعلوم با ارسال نامهای به نوبخت خواستارافزودن اعتبارطرح همسانسازی حقوق شاغلان دو وزارتخانه علوم و بهداشت در ردیفهای دانشگاهها،موسسات آموزش عالی،پژوهشی وفناوری دراصلاحیه لایحه بودجه شد.
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