کمیته آرشیو برتر رسانه ملی تشکیل شد/ جزییات گردآوری چند نماهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، شاهین گل‌افشان مدیر آرشیو شبکۀ آموزش سیما از گردآوری بیش از پنجاه نماهنگ با موضوع ایام دهه فجر خبر داد و گفت: این ۵۰ قطعه نماهنگ که در آرشیو شبکه آموزش گردآوری و به تمامی آرشیوهای مراکز استانی، شبکه‌های سراسری و دیگر حوزه‌ها ارسال شده است.

وی افزود: یکی از وظایف مهم در حوزۀ آرشیوهای دیداری – شنیداری، مجموعه سازی و اطلاع رسانی موضوعی – مناسبتی به گروه‌ها و عوامل برنامه ساز، واحدهای تأمین برنامه، تولید و پخش است که این بستۀ مناسبتی دهه‌ی مبارک فجر نیز در همین راستا گردآوری شده است. البته در گذشته نیز با این رویکرد، بسته‌هایی با موضوع ایران، دفاع مقدس، انتخابات، ماه محرم، ماه مبارک رمضان، شهادت و میلاد ائمه‌ی اطهار، بازگشایی مدارس، زلزله گردآوری و ارائه شده است.

گل‌افشان در ادامه گفت: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها متولی قانونی پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، تنها رسانۀ دیداری شنیداری در کشور است که به طور انبوه و کلان منابع دیداری شنیداری تولید می‌کند که هر ساله نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود. از این رو آرشیوهای این سازمان، بزرگترین آرشیو دیداری شنیداری کشور است که ارزش تاریخی، علمی و فرهنگی برخی مجموعه‌های منحصر به فرد آن به حدی است که از آن به عنوان حافظۀ ملت تعبیر می‌شود.

مدیر آرشیو شبکۀ آموزش سیما تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر سازمان در حال گذر از فرآیند آنالوگ به دیجیتال است، آرشیو شبکه آموزش سیما اقدام به ساماندهی منابع بر اساس استانداردهای آرشیوی بین‌المللی در آرشیو شبکه (حدود هفده هزار حلقه نوار از زمان تأسیس شبکه و حجم زیادی از برنامه‌های به روز تولیدی، گلچین و پلی بک زنده) نموده است.

عضو کمیتۀ آرشیوِ برتر سازمان صدا و سیما درباره شرح وظایف این کمیته گفت: با تدبیر مدیرکل آرشیو سازمان، کمیته‌ای تحتِ همین عنوان تشکیل و مقرر شده است که با بررسی در ابعادِ گوناگونِ حوزه‌های آرشیوی سازمان که حدود هفتاد مدیریتِ ساختاری در سطحِ سازمان را شامل می‌شود، با تبیین، سیاستگذاری و تصویب دستورالعمل در این خصوص و البته سطح بندی در حوزه‌های آرشیوی مراکز استانی، شبکه‌های سراسری و سایر حوزه‌ها و جانمایی بر اساسِ دستورالعملِ مذکور نسبت به این مهم اقدام شود.