پخش رادیو فیلم «من کجا خوابم برد؟» از رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، رادیو فیلم «من کجا خوابم برد؟» به نویسندگی شهروز آقایی و کارگردانی و تهیه کنندگی محمد جواد کاسه ساز روز جمعه ۲۴ آبان ماه از شبکه رادیویی نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره مردی به نام جهانگیر است که برای کسب موقعیت بهتر عشق خود «مینا» را ترک می‌کند اما بعد از سال‌ها جای خالی عشقش را حس می‌کند و…

در این فیلم مهدی هاشمی، افسانه پاکرو، ابراهیم آبادی، رحمت‌اله شکرخنده، لادن سلیمانی، مهنوش صادقی، میثم طاهری، شهروز آقایی‌پور، جواد گنجی، پیمان مرادی، عباس طاهری، فاطمه ابرارپایدار و فاطمه علی پرست به ایفای نقش پرداخته‌اند.

رادیو فیلم «من کجا خوابم برد؟» به تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا روز جمعه ساعت ۹ صبح از رادیو نمایش پخش می‌شود.