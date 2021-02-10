ثبت ۱۲۱ ابتلای جدید و یک فوتی کرونا در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۱۹۸ هزار و ۲۹۴ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۱۹۷ هزار و ۶۴۱ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۶۴ هزار و ۹۱۲ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد نمونه‌های منفی را ۱۳۲ هزار و ۷۲۲ مورد بیان کرد و گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۳۲۷ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

کوشکی، خاطرنشان کرد: این آمار تا پایان روز بیستم بهمن ماه جاری است.

وی نسبت به تغییر رنگ برخی از شهرستان‌ها از رنگ آبی به زرد هشدار داد و افزود: عادی انگاری سبب خیز مجدد بیماری خواهد شد لذا لازم است پروتکل‌های بهداشتی جدی گرفته شود.

براساس این گزارش، تعداد مبتلایان به کرونا در این استان تا پایان روز نوزدهم بهمن ماه ۶۴ هزار و ۷۹۱ نفر بوده که در مقایسه با آمار جدید، حاکی از ثبت ۱۲۱ ابتلای جدید است.