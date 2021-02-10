مشاور ارشد وزیر امور خارجه با «بشار اسد» دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی امروز (چهارشنبه) در دمشق با بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار در خصوص آخرین تحولات سوریه، نشست هفته آینده روند آستانه در سوچی و همچنین گفتگوهای اخیر کمیته قانون اساسی در ژنو بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

بشار اسد ضمن تقدیر از مواضع حمایتی جمهوری اسلامی ایران از ملت و حکومت سوریه، بر اهمیت هماهنگی و رایزنی مستمر دو کشور و حفظ دستاوردهای حاصله در روابط دوجانبه و همچنین روند سیاسی و نشست‌های آستانه تاکید کرد.

خاجی در این دیدار نقطه نظرات و مواضع کشورمان در خصوص روند آستانه و همچنین در حاشیه پنجمین جلسه کمیته قانون اساسی در ژنو را تبیین نمود و بر اهمیت تداوم فعالیت‌های مکانیسم آستانه و همچنین کمک به تسهیل گفتگوها در کمیته قانون اساسی با هدف حل و فصل مسائل سیاسی در این کشور تاکید کرد.

در این دیدار همچنین موضوع تقویت همکاری‌های دو و چندجانبه اقتصادی با سوریه مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

دستیار وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه نیز دیدار و گفتگو کرد.