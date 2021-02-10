مدال آوران ملی و بین المللی کردستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی عصر امروز در همایش تجلیل از خانواده شهدای ورزشکار و مدال آوران جهانی استان کردستان در سنندج اظهار کرد: امیدواریم همه ما در دو وضعیت در اخلاق نیکو و انقلابی بودنمان پهلوان باشیم و پهلوان بمانیم.

وی افزود: قهرمانان واقعی شهدا هستند چون در میدان بسیار سخت مبارزه در دوران انقلاب و هم دفاع مقدس با نفس مبارزه کرده، بزرگ و عزیز شدند و پرورش یافتند.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: شهدا در مکتب امام و انقلاب و از معارف الهی بهره گرفتند و انسان‌های ملکوتی شدند.

وی افزود: شهدا با رشادت‌های خود الگو، قهرمان، پهلوان، جریان ساز و تاریخ ساز شدند و با فدا کردن جان خودشان عامل فتح و پیروزی برای کشورمان شدند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان تصریح کرد: این شیوه سبک زندگی در فضای معنوی اسلامی به برکت امام و انقلاب اسلامی بوده و است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: جوانان توانمند ایرانی طی ۴۲ سال از عمر با برکت انقلاب زمینه ساز اقدامات بزرگی بودند و همه ظرفیت کشور برای امنیت، پیشرفت و معیشت مردم است.

سردار حسینی افزود: امیدواریم که ورزشکاران ما در سطوح استانی، ملی و بین المللی در بعد ورزشی و در بعد معنوی پیشرفت کنند و برای ایرانیان افتخار آفرین باشند.

وی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که بعد از انقلاب پیشرفت کرد بحث ورزش قهرمانی و به اهتزاز درآوردن پرچم ایران اسلامی است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه سخنان خود افزود: در یک نقطه هم ورزش آوردگاه است و هرگاه قهرمانان ورزشی بر حریفان غلبه می‌کنند و با افتخار روی سکوی قهرمانی می‌روند و پرچم جمهوری اسلامی را به اهتزاز در آورند آنگاه غرور ملی را در کالبد همه ایرانی‌ها ساری و جاری می‌کنند و همه افتخار می‌کنند.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: ورزشکاران هم در میادین ورزشی و هم در میدان جنگ به دفاع از ایران برخواسته اند و در هر زمینه‌ای که یک جوان مسلمان ایرانی پیشرفت کند باعث شادی کل ایرانیان است.

وی با اشاره به راهپیمایی موتوری و خودرویی ۲۲ بهمن امسال اظهار کرد: امسال متفاوت از سال‌های گذشته پیروزی انقلاب را جشن گرفتیم و جمعی از هم وطنان با امکانات شخصی خود راهپیمایی خودرویی و موتوری را انجام دادند و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

سردار حسینی افزود: ما باید وحدت را حفظ کنیم و در مسیر مبارزه با دشمنان باقی بمانیم هر چند سختی‌ها و کاستی‌ها و تلخی‌هایی را تجربه کردیم اما در کنارش شیرینی‌های بسیاری را تجربه کرده ایم.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان تأکید کرد: همه ظرفیت کشور برای امنیت و پیشرفت و معیشت مردم است.

سردار حسینی افزود: از این شرایط سخت هم همچون سختی‌های گذشته عبور خواهیم کرد و پیروزی همیشگی متعلق به ملت ایران است.

وی خاطرنشان کرد: این افتخار مختص ملت ایران است که برای اعتلای اسلام از هر چیزی گذشتند و دفاع کردند.

سردار حسینی در پایان سخنان خود اظهار کرد: امیدواریم شاهد پیشرفت‌ها و موفقیت‌های بیشتری برای ورزشکاران کردستانی در میادین ملی و بین المللی باشیم.

در ادامه این مراسم رادمهر سعیدی فرزند شهید منوچهر سعیدی اولین شهید مدافع حرم کردستان دلنوشته ای را قرائت کرد و از خانواده‌های معزز شهدا و مدال آوران ملی و بین المللی استان تجلیل به عمل آمد.