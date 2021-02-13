فرزین معتمدی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ملی ۴۰ چراغ، بسته‌های بهداشتی شامل ماسک و محلول ضدعفونی کننده در بین کودکان کار شهر کرمانشاه توزیع شد.

وی با اشاره به مشارکت جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در قالب طرح یاس برای کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: طرح یاس در راستای ارائه آموزش‌های خاصی به مددجویان روستاهای استان کرمانشاه انجام می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: بسیاری از افراد ساکن مناطق کمتر برخوردار و حاشیه‌نشین از آموزش‌های کمک‌های اولیه، مبارزه با مخاطرات و بلایای طبیعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی محروم هستند، لذا این افراد نیازمند کمک و آموزش بوده که باید از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.

وی ادامه داد: پس از اجرای طرح ملی یاس توسط معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه، شهرها و به‌ویژه روستاهای محروم سطح استان به زودی تحت پوشش این طرح آموزشی قرار خواهند گرفت.