بازداشت چند تروریست به دست نیروهای عراقی در الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، اداره اطلاعات نظامی عراق امروز شنبه از بازداشت تروریستی به نام عواد ادهم معشیر فلیح در استان الانبار در غرب این کشور خبر داد.

در این بیانیه آمده است: بر اساس اطلاعات دقیق و در کمینی موفق در منطقه جلیب الشیخ این تروریست بازداشت شد.

اداره اطلاعات نظامی عراقی همچنین بیان کرد: یک تروریست دیگر هم در استان الانبار بازداشت شده است.

این سازمان عراقی همچنین از بازداشت تروریستی که از جرف الصخر به سمت استان الانبار فرار کرده بود، خبر داد و اعلام کرد: در جریان عملیات ویژه اطلاعاتی و پیگیری مستمر و با هماهنگی با بخش اطلاعات فرماندهی عملیات الانبار، تروریستی به نام اوس عبدمطر الجنابی که قصد ورود به الانبار را داشت بازداشت شد.

خبر دیگر اینکه خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه از اتاق عملیات پنجه عقاب۲ که در نوار ترکیه با عراق جریان دارد، بازدید کرد.

وزارت دفاع ترکیه ساعاتی قبل از کشته شدن دو نفر از اعضای پ ک ک در منطقه گارا در شمال عراق خبر داده بود.