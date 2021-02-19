بهروز شعیبی «بدون قرار قبلی» را کلید زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی فیلم، فیلمبرداری پنجمین فیلم سینمایی بهروز شعیبی به تهیه کنندگی محمود بابایی به تازگی آغاز شده است.

«بدون قرار قبلی» با نگاهی به داستانی از مصطفی مستور، تازه ترین ساخته بهروز شعیبی فیلمساز سینمای ایران است که در آن داستانی اجتماعی و تازه از روابط انسانی را دست مایه ساخت قرار داده است.

برخی عوامل فیلم عبارتند از مدیر پروژه: علیرضا رضاداد، نویسنده: فرهاد توحیدی، مهدی تراب بیگی، مجری طرح: محمد حسین انصاری، مشاور پروژه: بهزاد هاشمی، مدیر تولید: امیر نشاط، مدیر فیلمبرداری: محمد حدادی، دستیار اول فیلمبردار: احمدرضا گودرزی، تدوین: عطا مهراد، عکاس: امید صالحی، مدیر صدابرداری: عباس رستگارپور، طراح صحنه: کیوان مقدم، طراح لباس: هدی میرزائی، طراح چهره پردازی: فاطمه کمالی، زهرا کمالی، مدیر تدارکات: محمود کریمی، جانشین تولید: کاظم نامنی، جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک، جلوه های ویژه کامپیوتری: میلاد فرج الهی، سرپرست گروه کارگردانی و دستیار اول کارگردان: صالح غربی جوان، برنامه ریز: اشکان سپهر، منشی صحنه: غزل رشیدی، مشاور تهیه کننده: ایزد مهرآفرین، مشاور رسانه ای: مهرداد معظمی.

اسامی بازیگران این فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.