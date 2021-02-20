خطر سیل بردگی ۴ روستای نوشهر/ سد ممرز تَرَک برداشت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حفره‌های ایجاد شده روی دیواره دریاچه ممرز که به تالاب ارواح شهره است، هفت سال توسط حاشیه نشینان این دریاچه گوشزد می‌شود و به نظر می‌رسد تا فاجعه‌ای به بار ننشیند، کسی این هشدار را جدی نخواهد گرفت.

اهالی روستاهای پایین دست سد آبی خاکی ممرز موسوم به تالاب ارواح نگران شکسته شدن دیواره‌های سد و زیرآب رفتن مزارع و خانه‌هایشان هستند.

یکی از ساکنان روستاهای حاشیه دشت ممرز که تالاب ارواح بالادست آن واقع شده است، می‌گوید: سال هاست موضوع ایجاد حفره و شکاف‌های ایجاد شده در سد آبی خاکی را گوشزد کرده‌ایم و مسئولان بی پولی را دلیل کم توجهی مطرح می‌کنند.

چهار روستای نوشهر در خطر سیلاب و آبگرفتگی

وی که خود را ناییج معرفی کرده است می‌گوید روستاهایی بزرگ نظیر ونوش، خضرتیره، پاشاکلا و نارنج بن در حاشیه دشت ممرز و تالاب آبی و خاکی واقع شده که با شکسته شدن آن، دشت‌ها و خانه‌های منطقه زیر آب می‌رود.

وی بهسازی این سد آبی خاکی را نیاز اهالی منطقه بیان کرد و از مسئولان خواست تا در این زمینه تدبیر اتخاذ کنند.

دریاچه ممرز که تالاب ارواح شهره است در نوشهر واقع‌شده و برای دیدن آن باید پنج کیلومتری به شمال از توابع روستای ونوش نوشهر رفت، جایی که میان جنگل انبوه پهن‌برگ هیرکانی گم‌شده است. طول دریاچه در حدود ۷۰۰ متر و عرض آن ۳۰۰ متر است، در درون دریاچه درختان خشک‌شده‌ای قرار دارند که منظره جالبی ایجاد کرده‌اند. اهالی منطقه سال‌ها از سد آبی خاکی ممرز برای آبیاری دشت‌ها و کشاورزی استفاده می‌کنند.

طول دریاچه در حدود ۷۰۰ متر و عرض آن ۳۰۰ متر است، در درون دریاچه درختان خشک‌شده‌ای قرار دارند که منظره جالبی ایجاد کرده‌اند. اهالی منطقه سال‌ها از سد آبی خاکی ممرز برای آبیاری دشت‌ها و کشاورزی استفاده می‌کنند

یزدان کرد بخشدار مرکزی نوشهر در پیگیری خبرنگار مهر با اظهار اینکه اهالی حاشیه دشت ممرز و سد آبی و خاکی بر این عقیده هستند که سد دچار درز و شکاف شده افزود: این سد کاربری کشاورزی دارد وبرای آبیاری استفاده می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل جلسه برای حل مشکل سد آبی و خاکی و نشست با روستاییان، بهسازی این سد را خواسته روستاییان بیان کرد و گفت: پیشنهاد شده که اداره امور آب و جهاد کشاورزی برای بهسازی آن برنامه ریزی داشته باشند.

وی با اظهار اینکه اعتباری برای بهسازی سد آبی و خاکی به جهاد کشاورزی تخصیص داده شده است، افزود: قرار شد در این بخش نیز برنامه ریزی شود.

کرد با عنوان اینکه همچنین مقرر شد تا ۱۵ روز آینده یک دستگاه بیل مکانیکی و زنجیره‌ای برای بهسازی سد آبی و خاکی فعال می‌شود، گفت: این در حالی است که طبق تاکید فرماندار، حق برداشت خاک از سد آبی و خاکی وجود ندارد و نباید به دیواره‌ها و ترانشه های سد آسیب وارد شود.

بخشدار مرکزی نوشهر یادآور شد: روستاهای نارنج بن، ونوش پاشا کلا و خضرتیر در حاشیه دشت و سد ممرز واقع شده است و در هفته جاری نیز بازدید میدانی برای پیگیری و رصد مشکلات صورت می‌گیرد.

در عین حال سعید یزدانی فرماندار نوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه با حضور دستگاه‌های مرتبط و اهالی نسبت به پیگیری چالش حفره‌های ایجاد شده در سد آبی خاکی آب بندان دشت ممرز و رفع این چالش هفت ساله برنامه ریزی شده است، افزود: هرلحظه امکان آن می‌رود با توجه به حفره‌های ایجاد شده و تخریب سد خاکی قدمی و جاری شدن سیل به روستاهای پایین دست آسیب وارد شود.

آببندان ممرز بهسازی می‌شود

وی با تاکید بر بهسازی و بازسازی آب بندان تصریح کرد: باید تا ۲۰ روز آینده طرح و نقشه جدید این دشت با همکاری امور منابع آب، محیط زیست، دهیاران و شوراها تهیه شود و تا پایان سال جاری نسبت به مرمت و بازسازی و افزایش سطح آب در آن اقدام شود.

وی با اشاره به کاربری کشاورزی آب بندان افزود: کشاورزان از سد آبی و خاکی در فصل کشاورزی برای آبیاری استفاده می‌کنند و باید با بهسازی آن دغدغه تأمین آب در بخش کشاورزی را حل کرد.

یزدانی تاکید کرد در تلاش هستیم تا با همکاری مردم و دستگاه‌های مرتبط مشکل و خطر جدی آب بندان آبی و خاکی ممرز را مرتفع و حل کنیم.

بیش از ۹۰۰ آب بندان آبی و خاکی در مازندران وجود دارد که مرمت و بهسازی این آب بندان ها در از جمله نیازها وضرورت ها است، کل مساحت آب بندان های مازندران ۱۸ هزار هکتار است که سال گذشته فقط هزار هکتار از این آب بندان ها بهسازی و مرمت شده است.

از سوی دیگر کاربری چندمنظور ه آب بندان ها در مازندران آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است و بیشتر سدهای آبی و خاکی استان جنبه کشاورزی و ذخیره آب را دارند در حالی که می‌توان از این مناظر و جاذبه‌ها برای پرورش ماهی در قفس و گردشگری نیز بهره گرفت.

سدهای آبی وخاکی برخی مناطق مازندران نظیر نور نیز مشکل آب بندان دشت ممرز را دارد، این آب بندان ۲.۵ کیلومتری که بیشتر کاربرد کشاورزی دارد سال هاست دچار شکاف و حفره بوده و با تخریب آن شهر نور را زیر آب خواهد برد.