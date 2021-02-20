طرح شهید سلیمانی فوتی های کرونا را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیداحمد خاتمی صبح شنبه در ویژه برنامه «انقلاب قرآنی در بیانیه گام دوم انقلاب»، در جمع طلاب و جامعه قرآنی مشهد و شهرستان طرقبه شاندیز بیان کرد: شما قرآنی‌ها دغدغه گسترش قرآن و فرهنگ دین دارید و نفس این دغدغه ستودنی است و خدا را شکر که این دغدغه را خدا در شما قرار داده است.

آیت الله خاتمی افزود: واقعیات را آنچه که هست، ببینیم. رهبری بیشترین جلسه را برای قرآنی‌ها دارند و اولین جلسه ضیافتشان را برای قرآنیان در ماه رمضان می‌گذارند، برخی‌ها می‌گویند شما دولتی‌ها رها کنید کار پیش می‌رود، باید به خروجی بعضی از حرف‌ها توجه کرد و این گفته یعنی جدایی دین از سیاست.

وی با بیان اینکه ما قبل از انقلاب به عدد انگشتان دست حافظ قرآن داشتیم و الان هزاران حافظ قرآن داریم و این در سایه انقلاب اسلامی صورت گرفته است؛ عنوان کرد: نظام قاریان و حافظان برجسته ای را تربیت کرده است و کتابهای تفسیر قرآنی زیادی توسط علما نوشته شده است، در گذشته درس رسمی تفسیر در حوزه توسط آیت الله مشکینی و آیت الله خزعلی صورت می‌گرفت اما الان روزانه ۲۵۰ تفسیر فقط در حوزه علیمه قم داریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: باید کارهای قرآنی یک متولی داشته باشد، قرآن باید یک مرکزیت داشته باشد و این مرکزیت کارهای قرآنی را هماهنگ و حمایت کند چرا که هر نهادی کارهای قرآنی را با سلیقه خود پیش می‌برد.

وی بیان کرد: نکته دیگر این است که خودشیفتگی درست نیست و اینکه بگویم هر چه من می گویم درست است و هر چه دیگران می‌گویند اشتباه است، اگر با این نگاه انتقاد می‌کنیم به جایی نمی رسیم.

وی مثالی را در مورد حساسیت رهبری نسبت به مسائل ذکر کرد و گفت: گاهی در شورای نگهبان قوانینی که مربوط به رهبری می‌شود، بیشتر از فقها و حقوقدانان مطالعه کرده اند و نظر داده اند، پس این ذهنیت که مطالب و دردلهای قرآنی‌ها به گوش رهبر انقلاب نمی‌رسد درست نیست بلکه دردلهای قرآنی‌ها خوانده و به ایشان داده می‌شود منتها باید پیشنهاد و طرح داد، فقط با درد دل مشکل حل نمی‌شود.

امام جماعت موقت تهران خطاب به قرآنی‌ها بیان کرد: صحبت نا امیدانه نکنید، خدا را شکر کارهای قرآنی در کشور بسیار بوده و بسیاری به بار نشسته است، نظام، نظام اسلامی است و به صراحت می گویم نظام، نظام قرآنی است، هیچ کشوری به اندازه نظام جمهوری اسلامی حساسیت بایسته روی حضور قرآن و فرهنگ قرآن در جامعه ندارد، در عربستان و مصر قرآن زیاد می‌خوانند اما حاکمیت شأن آمریکایی است و این قرآنی شدن نیست، قرآنی شدن، نظام جمهوری اسلامی است البته نمی‌گوییم ۱۰۰ درصد. ما می‌گوئیم اسلامی است ما داریم به سمت اسلامی تر شدن پیش می‌رویم.

وی با طرح این پرسش که برخورد قرآنی‌ها در شرایطی که در کشور گرانی بیداد می‌کند، مشکل بدحجابی و بی حجابی دارد، اختلاس‌ها وجود دارد، چگونه باید باشد؟ گفت: سه برخورد در این رابطه وجود دارد، برخورد اول اینکه توجیه کنیم و بگوییم «سختی ها به این طوری که شما می‌گوئید نیست و قبل از انقلاب در یک کوچه دو تلفن بود و از این نمونه‌ها را بیاوریم». خوب همه جای دنیا تغییر کرده است و دنیا متحول شده است.

آیت الله خاتمی با اشاره به برخورد دوم بیان کرد: مشکلات را بررگتر جلوه دهیم لذا به همان اندازه که برخورد اول غلط است این نیز غلط است، مگر همه خبرهایی که به ما خبر می‌دهند واقعیت دارد؟ خبرهایی که نقل می‌کنند برخی نادرست است.

وی اظهار کرد: برخورد سوم قرآنی است، یعنی مشکلات را منصفانه بپذیریم و بپذیریم گرانی‌ها و نارسایی است، اما در کنارش بگوییم رهبر و مسئولان دست پاکی هستند که در صدد رفع این مشکل هستند. به گونه‌ای برخورد نکنیم که مردم نسبت به آینده نا امید شوند.

وی در خصوص تدبیر رهبر انقلاب گفت: زمانی که بهداشت جهانی اعلام کرده بود که کشته‌های ایران روزی به هزار نفر خواهد رسید. رهبر انقلاب مسئولان را جمع کردند و طرح شهید سلیمانی به صحنه آمد و قربانیان کرونای ما از ۴۸۰ نفر به زیر ۱۰۰ نفر رسید در حالی که در بعضی کشورها که پیش بینی ۹۰ نفر در روز قربانی کرونا کرده بودند، الان به هزار نفر شده است اما برای ما هزار نفر پیش بینی نفر کردند که برعکس شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: در دنیا صف طولانی برای نان رایگان در این دوران بحران کرونا تشکیل شد اما مقام معظم رهبری طرح کمک مومنانه ارائه کردند که با عزت و احترام کمک‌های مردمی به در خانه فقرا ببرند و این مدیریت مایه مباهات و افتخار است که از این بحران با سربلندی عبور کردیم و به واکسن آن نیز خواهیم رسید و در حالی که واکسن آمریکایی تاکنون ۱۰۰ نفر را کشته است واکسن ایرانی تاکنون موفق عمل کرده است و در برابر این کرونای انکلیسی مقاوم بوده است.

وی گفت: چشم انداز آینده ایران روشن است و این چشم انداز روشن را شما قرآنی‌ها برای مردم تبیین کنید، چشم انداز شما قرآنی‌ها هم روشن است، برخی از انتقادات شما وارد بوده و این مشکلات زمانی برطرف می‌شود که واحد قرآنی یک تشکیلات داشته باشد تا پشتیبان باشد، مشکلات را حل کند.