نمایشگاه مجازی کتاب تاریخ معاصر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه مجازی کتاب تاریخ معاصر با ۱۲۰۰ عنوان کتاب و همکاری ده‌ها ناشر برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای تهیۀ آثار مورد علاقۀ خود می‌توانند به آن مراجعه کنند.

دبیرخانۀ نمایشگاه مجازی کتاب تاریخ معاصر چندین نشست فرهنگی را با حضور شخصیت‌های برجسته و متخصص در تاریخ معاصر برای نمایشگاه در نظر گرفته است. در این نمایشگاه، مردم می‌توانند کتاب‌های عرضه شده را با تخفیف ۲۰ درصد و ارسال رایگان خریداری نمایند.

شرایط و ضوابط خرید کتاب در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به شرح زیر است:

۱. در این نمایشگاه، کتاب‌های منتشر شده دربارۀ تاریخ معاصر از دورۀ کودتای انگلیسی رضاشاه تا رحلت حضرت امام خمینی (ره) از سوی ناشران شرکت‌کننده در نمایشگاه عرضه شده است.

۲. سفارش و خرید کتاب به صورت ۲۴ ساعته در ایام نمایشگاه قابل انجام است.

۳. افزودن کتاب به سبد خرید صرفاً به معنی رزرو موقت کتاب است و تا زمانی که مبلغ سفارش پرداخت نشود، فرایند خرید تکمیل نخواهد شد.

۴. ضروری است هنگام خرید به مشخصات کتاب اعم از عنوان، ناشر، سال نشر، قیمت و … دقت کنید، چرا که پس از پرداخت و تکمیل فرآیند خرید، امکان تغییر یا لغو سفارش وجود ندارد.

۵. به منظور رعایت نکات امنیتی، پرداخت وجه خرید کتاب صرفاً از طریق درگاه‌های داخل سامانه نمایشگاه مجازی کتاب تاریخ معاصر معتبر است. هرگونه پرداخت اعم از خرید کتاب یا دریافت مرسوله، خارج از این درگاه‌ها مجاز نیست و مسئولیت آن بر عهده خریدار است. در مواجهه با چنین مواردی آن را به شماره ۰۲۱۶۶۹۶۸۹۳۴ (پشتیبانی نمایشگاه) اطلاع دهید.

۶. در این نمایشگاه ارسال کتاب، برای خریداران رایگان است و خریدار فقط باید مبلغ نهایی خرید کتاب‌ها را طبق سفارش و فاکتور، صرفاً از طریق درگاه‌های سامانه نمایشگاه مجازی کتاب تاریخ معاصر پرداخت کند. هرگونه درخواست وجه از خریدار خارج از این روال ممنوع و تخلف است. خریداران در صورت مواجهه با چنین مواردی، مراتب را به شمارۀ ۰۲۱۶۶۹۶۸۹۳۴ اطلاع دهند.

۷. خریداران موظف به درج نشانی پستی دقیق هستند و مسئولیت هرگونه خطا در نشانی بر عهده خریدار است.

۸. تغییر نشانی پس از تکمیل فرایند خرید و پرداخت وجه، امکان‌پذیر نیست.

علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از نحوه ثبت‌نام ناشران‌، خرید آثار و … با سامانه پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب تاریخ معاصر به شماره ۰۲۱۶۶۹۶۸۹۳۴ تماس بگیرند.