به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آذرپیکان، معاون فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بندر چابهار با برخورداری از مزایای بی‌شمار بندری و دریایی، به عنوان بندری مناسب و سودآور جهت سرمایه‌گذاری مورد توجه شرکت‌های ایرانی و خارجی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به این مهم توسعه زیرساخت‌ها، کاهش هزینه‌های صاحبان کالا و تعمیر و نگهداری شناورها مورد توجه جدی این اداره کل قرار گرفته است.

آذرپیکان افزود: با اقدام‌های انجام شده در همین راستا هزینه‌های فنی یدک‌کش‌ها، قایق‌ها و بارج‌های اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در ۲ سال گذشته نسبت به دوره مشابه قبل از آن نه تنها افزایشی نداشته، بلکه با کاهش چهار درصدی همراه شده است.

وی تغییر استراتژی بندر در تنظیم قراردادها و کاهش ریسک پیمانکاران، ارتقای نیروی انسانی و خودکفایی در انجام تعمیرات تخصصی، ارتقای مدیریت نت و بهره‌گیری از نرم‌افزار و سخت‌افزار لازم و استفاده از روش‌های نوین نگهداری و تعمیر را از دلایل تحقق این مهم برشمرد.

معاون فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: امیدواریم در سال آینده گام‌های مؤثری در حوزه هوشمندسازی مدیریت و راهبری نگهداری و تعمیر تجهیزات دریایی بندر برداشته شود و موفقیت‌های بزرگ‌تری رقم بخورد.