هوشمندسازی تهران ابرپروژه شهرداری تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران گفت: یکی از ابر پروژه‌های شهر تهران هوشمندسازی شهر است.

وی با اشاره به اینکه امروز با رونمایی از این پروژه‌ها تعداد زیادی شریان اصلی شهری در سطح شهر ساخته‌ایم، ابراز داشت: به میزان کارایی نرم افزاری این پروژه‌ها، مراجعات مردم به دستگاه‌ها و سفرهای غیرضروری دورن شهری کاسته می‌شود.

حناچی گفت: توانمندی شهر به واسطه توسعه این زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد و سعی کردیم این مسیر را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه برنامه تهران هوشمند یکی از ابرپروژه های ما در تهران بوده است، گفت: همانطور که قول داده بودیم این موضوع را ویژه پیگیری می‌کنیم تا با ایجاد تحول دیجیتال شهرداری و شهر تهران با کمک هوش مصنوعی و پردازش مصنوعی خدمات رسانی در شهر پیشرفت کند.

شهردار تهران گفت: توجه ویژه به یکپارچگی خدمات به ویژه از درگاه تهران من را با همراهی دولت و لینک کردن سامانه‌ها امکان پاسخگویی ساده به مردم فراهم کرده است.

