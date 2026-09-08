اعضای بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پانته‌آ رمضانی‌نژاد روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود: زینب داودی از شهرستان کوهرنگ در پی سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد که پس از تایید مرگ مغزی از سوی تیم اهدای عضو و جلب رضایت خانواده، اعضای بدن این مادر فداکار در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد جداسازی و برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی اظهارداشت: کبد و کلیه این بیمار مرگ مغزی برای کمک به بیماران نیازمند عضو جدا سازی و اهدا شد.

مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ اهدای عضو گفت: علاقمندانا می‌توانند برای عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو به نشانی اینترنتی www.skums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری مراجعه و فرم عضویت را تکمیل کنند.

رمضانی‌نژاد ادامه داد: همچنین افراد می‌توانند با ارسال کد ملی خود به همراه کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲، کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت کنند.

وی یادآور شد: این یازدهمین اهدای عضو در سال‌جاری در استان چهارمحال وبختیاری است.