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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

اعضای بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

اعضای بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

شهرکرد- مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری از اهدای اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی ۴۴ ساله از شهرستان کوهرنگ به بیماران نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پانته‌آ رمضانی‌نژاد روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود: زینب داودی از شهرستان کوهرنگ در پی سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد که پس از تایید مرگ مغزی از سوی تیم اهدای عضو و جلب رضایت خانواده، اعضای بدن این مادر فداکار در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد جداسازی و برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی اظهارداشت: کبد و کلیه این بیمار مرگ مغزی برای کمک به بیماران نیازمند عضو جدا سازی و اهدا شد.

مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ اهدای عضو گفت: علاقمندانا می‌توانند برای عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو به نشانی اینترنتی www.skums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری مراجعه و فرم عضویت را تکمیل کنند.

رمضانی‌نژاد ادامه داد: همچنین افراد می‌توانند با ارسال کد ملی خود به همراه کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲، کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت کنند.

وی یادآور شد: این یازدهمین اهدای عضو در سال‌جاری در استان چهارمحال وبختیاری است.

کد مطلب 6941060

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