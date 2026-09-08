به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی پیش از ظهر سه شنبه در همایش علما و روحانیون کردستان که با حضور رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی میان مذاهب اسلامی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری، وحدت و همدلی میان فرق و مذاهب اسلامی را مورد توجه قرار داده و در این زمینه روشنگری‌های گسترده‌ای برای علما و امت اسلامی انجام شده است.

وی با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی افزود: این فریضه را نباید صرفاً یک تکلیف فردی دانست؛ چرا که امر به معروف و نهی از منکر، نفس تپنده یک جامعه زنده و پویاست.

امام جمعه دهگلان ادامه داد: زمانی که انسان در برابر لغزش‌ها و مشکلات دیگران بی‌تفاوت می‌شود، به تدریج روح محبت، مسئولیت‌پذیری و اصلاح اجتماعی در جامعه کمرنگ خواهد شد؛ بنابراین این فریضه یک مسئولیت اجتماعی است که علما، مسئولان، ضابطان و عموم مردم هر کدام در قبال آن وظایفی دارند.

محمدی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر دارای ابعاد علمی و عملی است، عنوان کرد: برای اجرای صحیح این فریضه باید نسبت به آن آموزش و فرهنگ‌سازی صورت گیرد و جامعه نسبت به فلسفه و شیوه درست اجرای آن آگاهی پیدا کند.

وی تصریح کرد: ثمره زنده نگه داشتن امر به معروف و نهی از منکر، تقویت دینداری، عدالت و امنیت اجتماعی است و نمی‌توان این فریضه مهم را تنها در قالب تذکر به افراد در نظر گرفت.

امام جمعه دهگلان در ادامه با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری مردم از مسئولان گفت: یکی از ارکان امر به معروف و نهی از منکر، مطالبه‌گری است و مردم باید نسبت به عملکرد دولت و حاکمیت در زمینه‌هایی همچون معیشت، گرانی، فساد و نحوه مدیریت کشور حساس باشند.

محمدی افزود: اگر قرار است جامعه نسبت به مسائل مختلف حساس باشد، این حساسیت باید در برابر عملکرد مسئولان نیز وجود داشته باشد و مردم بتوانند با روش‌های قانونی و صحیح، مطالبات خود را مطرح کنند.

وی با اشاره به نحوه اجرای امر به معروف در مسائل اجتماعی گفت: تذکر به افراد نیز نیازمند دانش، حکمت، دلسوزی و جلب اعتماد است و کسی که قصد امر به معروف دارد باید به عنوان یک ناصح و دلسوز شناخته شود، نه فردی که قصد تحمیل نظر یا ایجاد تقابل دارد.

امام جمعه دهگلان با انتقاد از برخی رفتارهای دوگانه در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: برخوردهای متناقض و رفتارهایی که با آموزه‌های دینی همخوانی ندارد، می‌تواند موجب تضعیف اعتماد مردم شود و زمینه را برای هجمه‌های فرهنگی دشمن فراهم کند.

محمدی با بیان اینکه مطالبه‌گری مردم نباید به معنای بی‌نظمی و آشوب تلقی شود، گفت: مردم حق دارند نسبت به وضعیت موجود، مشکلات اقتصادی، معیشت و مسائل اجتماعی اعتراض و مطالبه داشته باشند و باید سازوکار مناسبی برای بیان این مطالبات و ارائه راهکار وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: ستادهای امر به معروف و نهی از منکر باید در چارچوب اصول قرآنی و قانونی، نسبت به مطالبه‌گری اجتماعی ورود جدی‌تری داشته باشند و در مسیر اصلاح امور و تقویت عدالت حرکت کنند.

امام جمعه دهگلان همچنین با اشاره به ضرورت مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: انتظار جامعه این است که عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و مسئولان نیز به جای حساس شدن نسبت به اصل مطالبه‌گری، زمینه پاسخگویی و اصلاح امور را فراهم کنند.

محمدی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: آنچه در حضورهای مردمی مشاهده می‌شود، تنها یک اعتراض ساده نیست، بلکه در بسیاری از موارد مطالبه عدالت، مبارزه با فساد، حمایت از نظام و انقلاب و دفاع از کشور در آن دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه در تحولات و جنگ‌های اخیر بسیاری از مسائل برای مردم روشن‌تر شده است، افزود: ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح نشان داد که کشور از ظرفیت بالایی برای دفاع از امنیت و اقتدار خود برخوردار است و امروز بیش از گذشته باید از این ظرفیت برای تقویت انسجام داخلی استفاده شود.

امام جمعه دهگلان تأکید کرد: نباید اجازه داد برخی جریان‌ها با ایجاد ناامیدی و القای ناتوانی، اعتماد مردم به توانمندی‌های کشور را تضعیف کنند؛ چرا که تقویت اقتدار ایران و حفظ انسجام ملی نیازمند همکاری مردم و مسئولان است.

محمدی با اشاره به نقش علما و روحانیون در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور گفت: علما، ائمه جمعه و جماعت و روحانیون باید در میدان باشند، روشنگری کنند و در برابر سختی‌ها و ناملایمات، نقش خود را در حفظ وحدت و آرامش جامعه ایفا کنند.

وی با اشاره به وضعیت کردستان افزود: با وجود سرمایه‌گذاری دشمن برای ایجاد ناامنی و ناآرامی در استان، کردستان توانست آرامش و انسجام خود را حفظ کند و این موضوع حاصل همراهی مردم، علما، روحانیون و مسئولان است.

امام جمعه دهگلان در پایان بر ضرورت حفظ وحدت میان مردم و مذاهب اسلامی تأکید کرد و گفت: وحدت و همدلی، یکی از مهم‌ترین عوامل مقابله با توطئه‌های دشمن است و باید با تقویت این وحدت، زمینه حفظ امنیت، آرامش و اقتدار کشور را فراهم کرد.