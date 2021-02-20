کتاب «ورای متن» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات آذینه گل‌مهر، کتاب «ورای متن» نوشته حسام رضایی به‌تازگی توسط انتشارات آذینه گل‌مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

حسام رضایی نویسنده این‌کتاب، متولد سال ١٣٧٠ در تهران است و کار خبر و رسانه را به صورت حرفه‌ای از باشگاه خبرنگاران جوان آغاز کرده است. خبرگزاری مهر، روزنامه صبح نو و همزمان، همکاری با سایر رسانه‌های مکتوب، از دیگر سوابق رسانه‌ای رضایی هستند.

کتاب «ورای متن» مجموعه‌ای از یادداشت‌های رضایی در دوران روزنامه‌نگاری سیاسی اوست که با مقدمه‌ای از فرشاد مهدی‌پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همراه شده است.

تبیین و بررسی مفاهیم سیاسی و اجتماعی، تحلیل مناسبات گفتمانی در ایران و روایت‌گری تحلیلی از برخی وقایع تاریخی معاصر، از مهم‌ترین محورهای این‌کتاب هستند.

این‌کتاب با ۲۳۹ صفحه، شمارگان ۲۰۰ نسخه و قیمت ۴۵ هزار تومان منتشر شده است.