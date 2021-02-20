شهرداری ورامین برای هفتمین بار قهرمان لیگ برتر تکواندو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن در فینال رقابت‌های لیگ برتر تکواندو جام خلیج فارس «یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی» عصر امروز برابر هم صف آرایی کردند که در پایان این شاگردان خانلرخانی بودند که با نتیجه ۶ بر ۲ پیروز از میدان خارج شدند و برای هفتمین بار عنوان قهرمانی لیگ برتر را به خود اختصاص دادند.

در این دیدار محمدحسن پلنگ افکن، شهاب روزبهانی، علی توکلی، حمیدرضا صدری، سعید رجبی، سروش احمدی ۵ پیروزی کسب کردند. برای لوزام خانگی کن هم مهران برخورداری و امیرمحمد بخشی به پیروزی دست یافتند.

تیم‌های مس کرمان و فرمانیه نیز در این دوره به صورت مشترک سوم شدند.

نتایج انفرادی دیدار فینال - شهرداری ورامین ۶ - تیم لوازم خانگی کن ۲

وزن ۶۳- کیلوگرم: محمدحسن پلنگ افکن ۱۲ - عرفان مرادی ۶

وزن ۸۷- کیلوگرم: شهاب روزبهانی ۱۸ - امیرعلی پروینی ۱۷

وزن ۵۴- کیلوگرم: علی توکلی ۳۳- راستین خواجوی ۲۲

وزن ۵۸- کیلوگرم: حمیدرضا صدری ۲۷ - ایمان اکبرزاده ۱۵

وزن ۸۰- کیلوگرم: محمدحسین یزدانی ۳ - مهران برخورداری ۲۳

وزن ۷۴- کیلوگرم: میرهاشم حسینی - امیرمحمد بخشی (با تشخیص سرمربی شهرداری، میرهاشم حسینی در این دیدار حاضر نشد تا نماینده کن پیروز شود)

وزن ۶۸- کیلوگرم: سروش احمدی ۳۱ - حامد اصغری ۲۳

وزن ۸۷+ کیلوگرم: سعید رجبی - غایب