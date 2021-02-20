نظر مشاور امنیت ملی آمریکا در خصوص حل دیپلماتیک برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با سی ان ان درباره اعلام تمایل دولت بایدن به مذاکره با ایران و دیگر کشورها درباره چگونگی از سرگیری مذاکرات در خصوص توافق هسته ای ایران، گفت: ما بر این باوریم که دستیابی به راه حل دیپلماتیک کاملاً امکان پذیر است اما هنوز در مراحل اولیه بسر می بریم.

سالیوان بدون اشاره به اقدامات عملی که باید آمریکا در این رابطه انجام دهد، گفت: به تلاش زیاد و دیپلماسی واقع بینانه و در نهایت تصمیم ایران در خصوص آمادگی برای برداشتن گام هایی در جهت اطمینان بخشی به جهان و اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای نیاز است.

وی در ادامه فرافکنی های خود گفت: آنچه که ما بارها گفته ایم این است که ایالات متحده آماده پایبندی به مفاد توافق است البته در صورتی که ایران نیز به تعهدات خود تحت این توافق پایبند باشد. یکی از مسائل نگران کننده این است که ایران تهدید می کند که از تعهدات خود خارج و از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی خودداری می کند.

سالیوان افزود: بنابراین فکر می کنم که اولین اقدام، تصمیم ایرانی ها برای توقف خروج از تعهدات برجامی خود است و سپس به باور من، راه حل دیپلماتیک برای دستیابی به توافق نهایی برای اطمینان از برنامه هسته ای ایران وجود دارد.