به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ساترا، جلسه هم‌اندیشی ساترا اواخر هفته گذشته با حضور مدیرعامل استارتاپ «سلام سینما»، معاون مجموعه «تبیان»، مدیر سایت توصیه‌گر «کدومو»، مدیر بازاریابی «دیجی‌کالا»، مدیر محتوای سایت «چی‌خوبه» به میزبانی اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی تشکیل شد.

در این جلسه دغدغه‌هایی از جمله نگرانی در نشر غیرمجاز محتوای تصویری و انتشار لینک در پیام‌رسان‌هایی از جمله تلگرام، بی‌توجهی به اعلام رده‌بنده سنی محتوا هم از سوی مخاطب هم از سوی سایت‌های تولید محتوا، نبود ارزیابی تربیتی در محتوای مخصوص کودکان و… از سوی سایت‌های توصیه‌گر مطرح شد.

سرپرست اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا نیز در این جلسه توضیحاتی در خصوص سامانه پایش مردمی ساپرا ارائه کرد.

احمد آذرسا در این خصوص گفت: کاربران می‌توانند هرگونه تخلف محتوایی، نقض مالکیت فکری، محتوای جعلی و کذب و تخلف تبلیغاتی و… در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر را از طریق این سامانه گزارش کنند و ساترا در اسرع وقت به این گزارش‌ها رسیدگی می‌کند.

در ادامه، مدیران سایت‌های حاضر در جلسه، برای قرار دادن لینک مستقیم ساپرا(Sapra.ir) جهت گزارش مردمی تخلفات اعلام آمادگی کردند.

همچنین در این جلسه کارگروه توصیه‌گران محتوا تشکیل شد که آذرسا در این خصوص گفت: هدف از تشکیل این کارگروه همگرایی در توصیه محتوای مناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی بر اساس قوانین و بهره‌مندی از مشورت توصیه‌گران در رفع نارسایی‌هایی قانونی و حمایت از توصیه‌گران محتوای قانونی است.

در ادامه این جلسه، سرپرست اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا از اعطای تسهیلاتی از قبیل معرفی سایت‌های توصیه‌گر به رسانه‌ها، معرفی به مراکز نوآوری و تولید محتوا جهت بهره‌گیری از حمایت مالی و تخفیف به سایت‌های توصیه‌گر خبر داد.