برنامه ویژه سازمان لیگ فوتبال برای شهدای اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسفند، حماسی‌ترین ماه دوران دفاع مقدس محسوب می‌شود سرداران شهیدی همچون مهدی باکری، حسین خرازی، ابراهیم همت، حمید باکری، امیرحاج امینی، حجت الله رحیمی، عبدالحسین برونسی و همچنین شهید مهدی رضایی مجد کاپیتان سابق تیم ملی جوانان و … شهدای اسفند هستند و به همین مناسبت سازمان لیگ در نظر دارد یادواره شهدای این ماه را در تمامی مسابقات فوتبال ایران در سراسر کشور برگزار نماید.