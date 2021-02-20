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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۵۱

نیروی هوایی آمریکا:

هواپیمای نظامی آمریکا سقوط کرد/ هر ۲ خلبان کشته شدند

هواپیمای نظامی آمریکا سقوط کرد/ هر ۲ خلبان کشته شدند

نیروی هوایی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای نظامی این کشور در آلاباما، هر ۲ خلبان آن کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیروی هوایی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: یک فروند هواپیمای جت نظامی T۳۸ متعلق به پایگاه نیروی هوایی کلمبوس در می‌سی‌سی‌پی حوالی فرودگاه منطقه‌ای «مونتگومری» (Montgomery) در آلاباما سقوط کرد.

براساس این گزارش، در سانحه مذکور هر ۲ خلبان این جت نظامی جان خود را از دست دادند.

به گزارش آسوشیتدپرس، مدیر فرودگاه منطقه‌ای «مونتگومری» نیز در این خصوص اعلام کرد که یک فروند جت نظامی در منطقه جنگلی نزدیک فرودگاه سقوط کرده است.

رسانه‌های محلی از اعزام شمار زیادی از نیروهای آتش‌نشانی و پلیس به محل حادثه خبر دادند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی نیروی هوایی آمریکا، علت این حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 5151887

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