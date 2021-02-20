رسیدگی به اعتراضات حادثه دیدگان زلزله سی سخت

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی در تشریح اقدامات هلال احمر در امدادرسانی به زلزله زدگان سی‌سخت، گفت: حدود یک ساعت پس از وقوع زلزله در این شهرستان، مدیرعامل هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد، معاون امداد و نجات استان، تیم عملیاتی و همچنین استاندار و برخی مقامات محلی به شهرستان سی‌سخت رسیدند.

وی با اشاره به حضور دبیرکل و رئیس سازمان امداد هلال احمر در استان‌های یزد و فارس، افزود: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع زلزله، از این عزیزان خواستیم وارد منطقه شوند. در اولین ساعات بامداد پنجشنبه، معاون عملیات سازمان امداد و نجات و معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی هلال احمر نیز با توجه به شناختی که نسبت به منطقه داشتند وارد شهرستان شده و جلسه با استاندار تشکیل شد که این جلسه برای بررسی و ارزیابی وضعیت منطقه زلزله زده، تا سه و نیم صبح ادامه داشت.

آغاز عملیات امداد، نجات و اسکان اضطراری

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: همزمان با برگزاری جلسات مدیریت بحران در استان، تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر در منطقه زلزله زده حضور داشتند همچنین موضوع امداد و نجات افراد آسیب دیده با تلاش تیم‌های عملیاتی آغاز شد.

همتی گفت: تا پنج صبح روز پنجشنبه ۳۰ دی‌ماه، مصدومان به مراکز درمانی منتقل شده و با توجه به اینکه حادثه، تلفات جانی نداشت و همچنین موضوع آواربرداری مطرح نبود، بلافاصله اسکان اضطراری افراد نیازمند در سرمای هوا آغاز شد و با توجه به اینکه بارندگی و برف در روز بعد هم در این شهرستان ادامه داشت، اسکان اضطراری حادثه دیدگان نیز ادامه پیدا کرد.

وی ادامه داد: هلال احمر در این حادثه، منطقه زلزله زده را به ۹ منطقه، پهنه بندی کرد و عزیزان سپاه، نیروی انتظامی، شورای تأمین و نیروهای مردمی در کنار هلال احمر، کار توزیع اقلام امدادی و زیستی میان حادثه دیدگان را آغاز کردند. در حال حاضر ۹ تیم عملیاتی مختلف با توجه به پهنه بندی انجام شده در شهر حضور دارند و خدمت رسانی همچنان ادامه دارد.

رسیدگی به اعتراضات حادثه‌دیدگان

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه به برخی اعتراضات حادثه دیدگان در منطقه زلزله زده نیز اشاره و تاکید کرد: مردم در این حادثه همچون هر بحران و حادثه دیگر تحت فشار هستند و زندگی حادثه دیدگان در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد، بنابراین علیرغم تلاش‌های انجام شده از سوی هلال‌احمر، این اعتراضات به حق است. برهمین اساس به همراه دبیرکل هلال‌احمر به منطقه زلزله زده و برخی محلات شهر رفته و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتیم. توزیع چادر، پتو، نایلون و … به صورت کامل مردم را راضی نکرده بود. حادثه دیدگان به دلیل سردی هوا و بارندگی نمی‌توانستند در حیاط منازل چادر برپاکنند و از طرفی به دلیل مسائل امنیتی به سوله‌های هلال‌احمر که چادر برپا شده بود هم مراجعه نمی‌کردند. بنابراین مقرر شد برای رفع مشکل، اقلام غذایی و امدادی بیشتری با مراجعه همکاران هلال احمر به درب منازل حادثه دیدگان، توزیع شود.

توزیع اقلام زیستی و امدادی

همتی با اشاره به لکه گیری شهرها و روستاها با حضور رئیس سازمان امداد و نجات و معاون عملیات این سازمان تا ساعت ۵:۳۰ صبح امروز، گفت: تا این ساعت هلال احمر در منطقه زلزله زده، ۱۱ هزار و ۱۲۵ نفر را به صورت تحویل چادر و نصب در نزدیکی منازل به تعداد ۲۴۰۰ دستگاه چادر، اسکان اضطراری داده است.

وی افزود: تاکنون ۴۵۰۰ کیلوگرم نایلون، ۲۰۰ تخته پتو، ۷۰ تخته موکت، ۱۰۱۳ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۱۸۴ شعله وسایل گرمایشی (۵۰ شعله والور، ۱۳۴ شعله هیتر برقی) در میان حادثه دیدگان توزیع شده همچنین ۲۸۹ نیروی عملیاتی (کهگیلویه و بویراحمد: ۱۷۵ نفر، اصفهان ۶۹ نفر، تیم مدیریتی و ستادی ۱۵ نفر، استان چهارمحال بختیاری: ۱۰ نفر، فارس: ۱۰ نفر، خوزستان: ۱۰ نفر) در منطقه حضور داشته و در حال خدمت رسانی هستند.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در این عملیات تاکنون ۷۱ دستگاه خودروهای امدادی (خودروی سبک و سنگین امدادی) و یک فروند بالگرد به کارگیری و ۱۴۷ روستا (کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۱ روستا و اصفهان ۲۶ روستا)، ارزیابی شده است.

ایجاد ۲ اردوگاه اسکان اضطراری در منطقه

همتی در ادامه با اشاره به جلسه با وزیر راه، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، تاکید کرد: برای اسکان حادثه دیدگان در ۲ اردوگاه ایجاد شده توسط هلال احمر آمادگی داریم. سایر دستگاه‌ها در حال حاضر به عنوان پشتیبان در منطقه حضور دارند و تا این لحظه تحویل اقلام زیستی و امدادی، امداد و نجات و اسکان اضطراری برعهده هلال احمر بوده، بقیه امور نیز توسط سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و … قطعاً در حال پیگیری است.

مراجعه به درب منازل حادثه دیدگان برای توزیع اقلام زیستی و امدادی

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه به شرایط وقوع این حادثه با توجه به شیوع ویروس کرونا، گفت: با پهنه بندی ۹ گانه، اقلام به درب منازل حادثه دیدگان برده می‌شود تا هم وجود ویروس کرونا بررسی شود و هم اطمینان پیدا کنیم اقلام به دست مردم می‌رسد. در چنین شرایطی افراد بیشتری باید با ما همکاری داشته باشند. از طرفی این اقدام باعث شد روند توزیع و نظارت بر این روند، به خوبی اجرایی شود.

همتی گفت: موجودی انبار استان برای پوشش این حادثه کافی بود و در روزهای آینده نسبت به جایگزینی اقلام توزیع شده اقدام می‌کنیم.

وی افزود: در این حادثه، کار تیمی منسجم و به موقع انجام شد و در اولین ساعات وقوع حادثه، شورای عالی جمعیت در منطقه حضور پیدا کردند. در واقع بعد از زلزله بم، اولین باری است که به دلیل تجربه‌ای که از شرایط منطقه وجود داشت، همچنین تاکید و دستور ویژه رئیس جمهوری؛ رئیس جمعیت، دبیرکل و رئیس سازمان امداد و نجات همزمان در منطقه حضور پیدا کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر با ابراز امیدواری برای رفع مشکلات مردم حادثه دیده با توجه به اقدامات انجام شده، تاکید کرد: تا زمانی که استاندار اعلام کند بحث اسکان اضطراری پایان یافته، ما در کنار مردم حادثه دیده خواهیم ماند.

همتی در پایان خاطرنشان کرد: مردم منطقه زلزله زده برای دریافت کمک‌های امدادی و زیستی می‌توانند به هلال احمر شهرستان مراجعه کنند یا با سامانه ندای امداد با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.

لازم به ذکر است ساعت ۲۲:۰۵ روز ۲۹ بهمن ماه، زمین لرزه‌ای با قدرت ۵.۶ ریشتر عمق ۱۰ کیلومتری زمین، شهرستان سی‌سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند که در این حادثه ۶۷ نفر از هموطنان مصدوم شدند.