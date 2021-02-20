هزار واحد مسکونی زلزله زده نیاز به احداث مجدد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن گفت: بر اساس ارزیابی گروه‌های اعزامی بنیاد مسکن به مناطق زلزله زده، تاکنون هزار واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله در شهر و روستا داریم که نیاز به احداث مجدد دارد.

وی با تاکید بر اینکه اگر گروه‌های ارزیاب از برخی منازل در منطقه برای براورد خسارت، هنوز بازدید نکردند نگران نباشند، گفت: همه نقاط و واحدها در مناطق استان کهکیلویه وبویراحمد و استان‌های مجاور مانند اصفهان بازدید و براورد خسارت می‌شود.

تابش گفت: این هزار واحد امکان تعمیر و بازسازی ندارند، چون خسارت زیادی دیدند و دیگر برای سکونت امن نیست.

رئیس بنیاد مسکن گفت: از این تعداد واحد آسیب دیده ۵۸۰ واحد در روستاهای کهکیلویه وبویر احمد وبقیه در شهر سی سخت قرار دارد.

وی افزود: ۲۳۰۰ واحد هم به تعمیرات جزئی نیاز دارند و تا ۳۰ درصد به آن‌ها آسیب وارد شده است همچنین ۲۳۰۰ واحد مسکونی از نظر وسایل زندگی هم خسارت دیده اند.

تابش گفت: در روستاهای استان اصفهان و شهر سمیرم، به برخی واحدها خسارت جزئی وارد شده بود که ۲۱۷ واحد مسکونی نیاز به احداث و ۳۵۵ واحد نیاز به تعمیر دارند همچنین به وسایل منزل ۲۴۶ واحد مسکونی نیز خسارت وارد شده است.

وی تصریح کرد: طبق روال، بعد از براورد خسارت، آن را صورت جلسه و به ستاد مدیریت بحران وزارت کشور ارسال می‌کنیم و سپس به هیئت دولت ارسال می‌شود که این مراحل را انجام دادیم.

تابش افزود: برای احداث هر واحد مسکونی در شهر ۱۰۰ میلیون تومان وام و ۲۰ میلیون تومان نیز کمک بلاعوض و در روستاها نیز ۸۰ میلیون تومان وام و ۱۵ میلیون کمک بلاعوض پرداخت می‌کنیم.

وی گفت: برای تعمیرات در شهر و روستا ۳۰ میلیون وام و ۱۵ میلیون کمک بلا عوض پرداخت خواهیم کرد. همچنین برای وسایل آسیب دیده منزل در قالب وام معیشتی، ۳۰ میلیون وام و ۱۵ میلیون کمک بلا عوض پرداخت می‌کنیم که همه وام‌ها ۴ درصد و به صورت قرض الحسنه است.

رئیس بنیاد مسکن افزود: علاوه بر این، آواربرداری، پروانه ساخت و نظارت رایگان است و سیمان مورد نیاز برای ساخت را، بنیاد مستضعفان رایگان در اختیار مردم آسیب دیده قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: کمک‌های جانبی نیز به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی تعلق می‌گیرد که معمولاً در حوادث ۲۰ میلیون تومان به صورت بلا عوض برای مسکن پرداخت می‌شود.

تابش ادامه داد: ممکن است یک واحد هم برای احداث، هم برای معیشتی (وسایل منزل) کمک دریافت کنند که منعی برای آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: به هیئت دولت، پیشنهاد دادیم ۲۸۱ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۱۴۷ میلیارد تومان کمک بلا عوض و در کل ۴۲۸ میلیارد تومان برای کمک به زلزله زده گان سی سخت در نظر گرفته شود که حتماً فردا در هیئت دولت مثل گذشته مصوب خواهد شد.

تابش تاکید کرد: منتظر ابلاغ و دریافت پول نمی‌مانیم، واحدهای که ارزیابی شدند مالکان آن‌ها می‌توانند از امروز با مراجعه به ستاد بنیاد مسکن در سی سخت، پرونده خود را تکمیل و اسناد و مدارک خود را تحویل دهند تا نخستین قسط بلاعو ض را چه تعمیری و چه احداثی، دریافت کنند.

رئیس بنیاد مسکن گفت: اگر مالک مسکونی آسیب دیده خود، پیمانکار و سازنده داشت می‌تواند واحد مسکونی خود را بسازد، در غیر این صورت ما می‌سازیم.

رئیس بنیاد مسکن افزود: در صورتی که اعتبارات، تأمین شود تلاش می‌کنیم در طول ۵ تا ۶ ماه، بازسازی را در استان کهگیلویه وبویراحمد جمع کنیم و واحدهای مسکونی را به بهره برداری برسانیم.

وی ادامه داد: کمک بلاعوض را به همه آسیب دیدگان، یکسان پرداخت می‌کنیم حتی به کسانی که قبلاً بنیه مالی خوبی داشتند و یا قبلاً از بانک‌ها وام گرفتند,، اما کمک‌های جانبی را به افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایت هستند و یا توانایی مالی ندارند، پرداخت می‌کنیم.