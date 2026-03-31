جزئیات ودیعه و بازسازی واحدهای خسارت دیده از جنگ در گیلان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به غیر از شهر تهران، مسئولیت بازسازی واحدهای خسارت دیده چه احداث و چه تعمیری را در دستور کار دارد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با هماهنگی صورت گرفته، عزیزانی که واحدهایشان دچار تخریب شده و نیاز به احداث مجدد دارد میتوانند از همین امروز مراجعه کنند، افزود: طبق دستور ابلاغ شده، در روستاها ۳۰۰ میلیون تومان، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون تومان و در مراکز استان ۷۰۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه مسکن از طریق بانک مسکن قابل پرداخت است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به اینکه این مبالغ با بازپرداخت یک دفعه دو ساله به خسارت دیدگان پرداخت میشود، تصریح کرد: هدف تأمین اسکان اضطراری است تا هرچه سریعتر نسبت به احداث واحدهای تخریبی اقدام کنیم.

دائمی با بیان اینکه خوشبختانه هیئت وزیران ابلاغ کرده اند که صدور پروانه ساختمانی توسط دهیاری ها و شهرداری ها و همچنین هزینه های نظام مهندسی برای خسارت دیدگان به صورت 100 درصد رایگان است، خاطرنشان کرد: برای واحدهایی که تعمیرات جزئی دارند، مردم میتوانند به بنیاد شهرستان های مدنظر مراجعه کنند. اگر خودشان نسبت به تعمیرات جزئی مثل شکستن در و پنجره اقدام کنند، بنیاد نسبت به پرداخت وجه سریعاً اقدام میکند.

وی اضافه کرد: اگر عزیزانی توان اصلاح این تعمیرات را ندارند، خود بنیاد مسکن شهرستان با محوریت مسئولان شهرستان نسبت به تعمیرات جزئی اقدام خواهد کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان در پایان تأکید کرد: خوشبختانه غالب خسارت هایی که در استان رقم خورده تعمیرات جزئی است که انشاءالله هرچه سریعتر نسبت به بازسازی این واحدها اقدام خواهد شد.