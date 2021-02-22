فیس بوک، گوگل، مایکروسافت، تیک تاک و توئیتر تسلیم استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، شش شرکت فناوری فیس‌بوک، گوگل، مایکروسافت، تیک تاک، توئیتر و ردبابل اعلام کرده‌اند از قوانین تازه دولت استرالیا برای جلوگیری از نشر اخبار دروغ و جعلی تبعیت کرده و به مفاد آن پایبند خواهند بود.

قوانین یادشده توسط گروهی موسوم به صنعت دیجیتال یا دیجی در استرالیا تهیه شده که یک سازمان غیرانتفاعی مدافع حقوق فعالان صنعت دیجیتال در این کشور است. کار تدوین این قوانین از دسامبر سال ۲۰۱۹ آغاز شده است.

قوانین یادشده در هفت بخش تدوین شده‌اند که در آنها بر ضرورت رعایت آزادی بیان و نیز عدم پاک شدن محتوای منتشر شده در پلتفرم‌های مختلف تنها در صورت طرح ادعای نادرست بودن آن قبل از اثبات قانونی موضوع، تاکید شده است.

رعایت حریم شخصی کاربران پلتفرم‌ها توسط مدیران و گردانندگان آنها و ضرورت مقابله با اخبار جعلی با رعایت امنیت و حریم شخصی کاربران اینترنت مساله دیگری است که در این قانون به آن پرداخته شده است.

توانمندسازی کاربران نکته دیگری است که در این قانون به آن اشاره شده است. بر همین اساس، پلتفرم‌ها باید به کاربران کمک کنند انتخاب‌های مناسبی برای دسترسی به محتوای رسانه‌ای دیجیتال انجام دهند تا کمتر در معرض اخبار و اطلاعات جعلی قرار بگیرند. حمایت از تحقیقات مستقل در مورد سیاست گذاری‌های پلتفرم‌ها و فرایندهای تبلیغاتی نیز در این قانون پیش بینی شده است.

در انتهای این مجموعه قوانین، پلتفرم‌ها به کسب اطمینان از امنیت خدمات و محصولات خود و تلاش برای شناسایی حساب‌های کاربری مشکوک و خرابکار ملزم شده‌اند.