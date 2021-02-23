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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۷:۴۹

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان:

ادارات شهر اهواز امروز سه‌شنبه تعطیل اعلام شدند

ادارات شهر اهواز امروز سه‌شنبه تعطیل اعلام شدند

اهواز - مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: به دلیل قطعی آب در مناطق مختلف اهواز و با توجه به اهمیت رعایت مسائل بهداشتی، ادارات دولتی در شهر اهواز روز سه شنبه (پنجم اسفند) تعطیل اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید بن عباس روز سه شنبه با اعلام این خبر بیان کرد: با توجه به تلاقی این موضوع با وضعیت قرمز بیماری کرونا در شهر اهواز به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری، بنا بر دستور استاندار، امروز سه شنبه کلیه ادارات دولتی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در شهر اهواز تعطیل خواهند بود.

وی تاکید کرد: این تعطیلی شامل مراکز بهداشتی و درمانی، واحدهای امدادی و عملیاتی نخواهد بود.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان افزود: به دلیل پاره‌ای از تعمیرات اساسی در تصفیه خانه شماره ۲ اهواز آب برخی مناطق اهواز به ویژه محله‌های واقع در غرب و بخشی از شرق اهواز با قطع یا افت فشار آب رو به رو هستند و در حال حاضر گروه‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب اهواز در حال انجام تعمیرات هستند که بنا بر اعلام مدیر عامل شرکت آبفا اهواز تا پایان امشب این مشکل برطرف خواهد شد.

کد مطلب 5154044

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    نظرات

    • کارمند IR ۰۸:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      0 1
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      ما الان اداره ایم چرا دیر اعلام میکنید😐😐😐
    • IR ۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      3 0
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      بابا مردیم از بی آبی،. مشکل، مشکل توالته، نریم توالت؟ کثافت برمون داشته خدایااااااااااااااااا بسه دیگه،. گناه کیو پای ما می نویسی، بریدیم بخدا،. گرانی و تورم،. بیکاری، بی پولی، بی خونه ای، بیماری جامونده بی صاحاب کم بود، حالا بی آبی، خون گریه کردیم همینو میخواستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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