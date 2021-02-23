به گزارش خبرگزاری مهر، امید بن عباس روز سه شنبه با اعلام این خبر بیان کرد: با توجه به تلاقی این موضوع با وضعیت قرمز بیماری کرونا در شهر اهواز به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری، بنا بر دستور استاندار، امروز سه شنبه کلیه ادارات دولتی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در شهر اهواز تعطیل خواهند بود.

وی تاکید کرد: این تعطیلی شامل مراکز بهداشتی و درمانی، واحدهای امدادی و عملیاتی نخواهد بود.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان افزود: به دلیل پاره‌ای از تعمیرات اساسی در تصفیه خانه شماره ۲ اهواز آب برخی مناطق اهواز به ویژه محله‌های واقع در غرب و بخشی از شرق اهواز با قطع یا افت فشار آب رو به رو هستند و در حال حاضر گروه‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب اهواز در حال انجام تعمیرات هستند که بنا بر اعلام مدیر عامل شرکت آبفا اهواز تا پایان امشب این مشکل برطرف خواهد شد.