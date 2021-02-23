بیانیه هیات انتخاب جوایز ایسفا منتشر شد/ داوری ۲۰ فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایسفا، هیات انتخاب یازدهمین دوره جوایز ایسفا خطاب به آثار انتخاب شده در این دوره از جایزه ایسفا، بیانیه ای صادر کرد.
در متن این بیانیه آمده است:
«خانواده محترم، خلاق و پویای سینمای کوتاه ایران سلام و خدا قوت
ما هیات انتخاب دوره یازدهم جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران پس از تماشای فیلمهای ارسالی شما که جوایز ایسفا را به عنوان اولین رویداد، جهت ارائه فیلم خود برگزیدهاید، تعداد ۲۰ فیلم را انتخاب کردهایم و با اعلام اسامی این فیلمها لازم میدانیم موارد ضروری زیر را به اطلاع برسانیم:
یکم. طبق آیین نامه جوایز ایسفا تعدادی فیلم به طور مستقیم از جشنوارههای مورد تایید این جوایز وارد بخش رقابتی شدهاند. لازم به ذکر است که این فیلمها توسط هیات انتخاب دیده نشده و در نتیجه معیاری بین فیلمهای دیده شده توسط ما و آن فیلمها وجود ندارد.
دوم. تعداد هشتاد فیلم برای انتخاب در اختیار ما قرار گرفت که مخیر بودیم تا بیست فیلم را از آن میان انتخاب و معرفی کنیم. هیات انتخاب نیز از این فرصت به طور حداکثری استفاده کرده و بیست فیلم را که دارای اکثریت آرا بودند، انتخاب کرده است.
سوم. تعداد بیشتر از این آثار کیفیتی متوسط و از بسیاری جهات هم ارز با هم داشتند و همین موضوع کار انتخاب را بسیار دشوار میکرد.
چهارم. آثار در بخش فنی و تکنیکی رشد قابل توجهی پیدا کردهاند و از این جهت در رقابتهای نزدیک به هم انتخاب بر اساس مضمون و همگونی آن با مضامین مناسب برای فیلم کوتاه از سوی هیات انتخاب مورد توجه قرار گرفته است.
پنجم. در انتخاب فیلمها هیچگونه ممیزی وجود نداشته است و هیات انتخاب آزادانه و بر اساس دانش، سلیقه و تجربه خود دست به انتخاب زدهاند.
و آخر اینکه امید داریم این بیست فیلم در کنار دیگر فیلمهای راه یافته به این دوره از جوایز بتوانند به خوبی تصویری از تلاشهای سازندگان فیلمهای کوتاه در ایران در این سال سخت همراه با پاندمی کرونا را نمایان سازند.
با تقدیم احترام
بهزاد آزادی، مرجان اشرفی زاده، بهرام ارک، توفیق امانی، نگین امین زاده، عاطفه خادم الرضا، و محمد نجاریان.»
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