مرمت خانه تاریخی «متین دفتری» کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله آبادیان، شهردار منطقه ۱۱ با تشریح پیگیری‌های انجام شده از سوی معاونت شهرسازی و معماری این منطقه برای حفظ این بنای ارزشمند تاریخی افزود: خانه متین دفتری که در مجموعه خانه باغ عبدالحسین میرزا فرمانفرما در اواخر قرن گذشته و اوایل قرن کنونی ساخته شد؛ متعلق به داماد محمد مصدق (یکی از نخست وزیران دوره پهلوی اول) بوده و به لحاظ معماری و قدمت واجد ارزش است که پیش از این مالک حکم تخریب از دیوان عدالت اداری دریافت کرده و به مرور زمان نیز دچار آسیب‌های زیادی شده بود.

آبادیان با بیان اینکه حفاظت از ابنیه ارزشمند تاریخی برای مدیریت شهری حائز اهمیت است؛ در خصوص اقدامات انجام شده برای حفاظت از خانه متین دفتری ادامه داد: علی رغم اینکه مالک رأی دیوان را در سال ۱۳۹۸ برای تخریب ملک دریافت نموده بود؛ با کمک‌های شایانی که از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران انجام شد و نیز طی جلسات متعدد با مالک برای تغییر نظر ایشان توانستیم او را برای حفظ و مرمت ملک متناسب با نیاز ذی نفعان مجاب کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۵ خانه واجد ارزش تاریخی با تسهیلگری شهرداری منطقه ۱۱ و مشارکت بخش خصوصی حفظ و مرمت شده است؛ بیان کرد: پیش از این چندین خانه تاریخی از جمله خانه فاموری، خانه زی، خانه عطایی، بوتیک هتل حنا، کافه کتاب دارالخلافه، بوتیک هتل تاج، کافه رستوران میعاد، کافه گالری ری را و … به همین ترتیب حفظ و دارای کاربری شده‌اند و اکنون با توجه به ارزشمند بودن بنای خانه متین دفتری پیگیری‌های مستمری برای حفاظت از بنا و بهره برداری از آن با لحاظ نمودن نیازهای مالک انجام شد که خوشبختانه مرمت بنا با بهره گیری از نظر کارشناسان و مرمت کاران مورد تأیید میراث فرهنگی آغاز و در حال انجام است.

آبادیان همچنین گفت: اگر می‌خواهیم این بناها را در شهر و کشورمان احیا کنیم باید با توجه به درخواست ذی نفعان باشد که این توجه در منطقه ۱۱ وجود دارد و مرمت خانه متین دفتری یکی از آنهاست.

به گفته شهردار منطقه ۱۱ خانه تاریخی «متین دفتری» در زمینی به مساحت ۳۸۳ متر مربع با ۳۰۰ متر مربع اعیانی در دوران پهلوی اول ساخته شده و دارای ارزش‌های معماری و تلفیقی دوران گذر از سبک سنتی قاجاری به معماری نوین است که در خیابان فلسطین جنوبی نبش خیابان فلاح زادگان واقع شده است و بیش از یکصد سال قدمت دارد.

بر اساس این گزارش خانه متین دفتری در سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده بود و ۱۳ سال بعد با اعتراض مالک به دیوان عدالت اداری از ثبت خارج و بار دیگر در سال ۱۳۹۵ ثبت ملی شد که مجدداً با اعتراض مالک مواجه و رأی تخریب بنا از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد و علی رغم دریافت دستور نقشه، مالک مجاب به حفظ و مرمت بنا شد.