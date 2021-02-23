توقف اتوبوس گردشگری در نمایشگاه/ عدم برپایی چادرها

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی با رویکرد گردشگری و توسعه روستایی در چهار سالن نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که در سالن خلیج فارس برگزار شده بود، افرادی از حوزه صنعت گردشگری و سفرای کشورهای عراق، انگلیس و اتریش حضور داشتند. همچنین رایزن فرهنگی ازبکستان و مدیر بخش بازرگانی ایتالیا نیز به این مراسم آمده بود. قرار بود وزیر گردشگری ونزوئلا نیز در این مراسم حضور داشته باشد اما به مراسم نرسید.

در این برنامه، با وجود اینکه بخشی از نمایشگاه به موضوع صنایع دستی پرداخته شده، اما مانند سال گذشته معاون صنایع دستی هیچ سخنرانی نداشت.

پس از سخنرانی معاون گردشگری، رئیس فراکسیون گردشگری و وزیر میراث فرهنگی، برنامه رقص آذری کودکان و موسیقی کردستان اجرا شد.

بعد از این برنامه، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی در ابتدای سخنرانی خود گفت: مدت‌ها بود چنین نجواهایی را ندیده و نشنیده بودیم. چون ویروس کرونا شیوع پیدا کرده بود و ما چند وقتی است که درگیر این ویروس عجیب هستیم.

پس از برگزاری مراسم افتتاحیه، وزیر میراث فرهنگی به همراه سفرا در ورودی سالن ۳۸ اقدام به بریدن روبان افتتاح سالن کردند. ورودی این سالن در همان ابتدای ساعات اولیه نمایشگاه بسیار شلوغ بود به نحوی که عملیات ضدعفونی و تب سنجی در این سالن انجام نمی‌گرفت. اما بعد از خروج وزیر میراث فرهنگی و هیأت همراه تب سنجی انجام گرفت.

اکنون نیز در روز اول نمایشگاه، فعالان حوزه گردشگری حضور دارند و ورود برای عموم آزاد نیست. هرچند که برای ورود مبلغ ۲۰ هزار تومان بلیت در نظر گرفته شده است و سختگیری برای ورود مردم انجام نمی‌شود.

داخل سالن‌ها نیز هنرمندان صنایع دستی و گردشگری در کنار هم حضور دارند اما فاصله اجتماعی بین غرفه داران و بازدیدکنندگان وجود ندارد.

همچنین ورودی سالن ۳۸ آن چیزی که بیشتر جلب توجه می‌کند اتوبوس قرمزرنگ دو طبقه‌ای است که داخل سالن پارک شده و در غرفه اداره کل میراث فرهنگی استان تهران قرار گرفته است.

بیرون از نمایشگاه نیز به مانند هر سال، سیاه چادرها و غرفه‌های مواد غذایی وجود ندارد به جز یکی دو غرفه که به توزیع چای و نوشیدنی می‌پردازند.

برخی از غرفه‌ها مانند سازمان منطقه آزاد کیش نیز در سالن ۳۸ به اجرای برنامه موسیقی سنتی می‌پردازند.

همچنین صدای موسیقی و آوازهای سالن‌ها به حدی زیاد است که مذاکرات بین افراد به سختی انجام می‌شود.

تجمع افراد در زمان ورود وزیر میراث فرهنگی و هیأت همراه همچنین در زمان مصاحبه خبری بسیار زیاد بود.