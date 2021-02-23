  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۵۱

تدوین و ابلاغ شیوه نامه حمایت از کانون های سلامت روان دانشجویی

تدوین و ابلاغ شیوه نامه حمایت از کانون های سلامت روان دانشجویی

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: شیوه نامه حمایت از کانون‌های سلامت روان دانشجویی در حال تدوین است و به زودی به مراکز مشاوره دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر مجید صفاری نیا در همایش مجازی کانون‌های همیار سلامت روان گفت: اعضای کانون‌های سلامت روان دانشجویان نوعدوست و مسئولیت پذیری هستند که همدلی بالایی با دانشجویان آسیب پذیر دارند و می‌توانند از دید دانشجویان دیگر به مسائل و مشکلات نگاه کنند.

وی با توجه به گستردگی و اهمیت فعالیت کانون‌های همیار سلامت روان در دانشگاه‌ها گفت: شیوه نامه حمایت از این کانون‌ها در حال تدوین است و به زودی به مراکز مشاوره دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: برای کاهش آسیب‌های موج چهارم کرونا برای دانشجویان، طرح نوروز کرونایی با محوریت مراکز مشاوره دانشگاه‌ها و همکاری کانون‌های همیار سلامت روان از ۲۵ اسفندماه برگزار می‌شود.

صفاری نیا با اشاره به شرایط کرونا در کشور و افزایش ۳۰ درصدی فعالیت مراکز مشاوره دانشگاه‌ها نسبت به گذشته گفت: بخش مهمی از این اقدامات با همکاری کانون‌های همیار سلامت روان انجام می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و استاد تمام روان شناسی اجتماعی گفت: با توجه به اینکه هم اکنون اغلب دانشجویان عضو کانون‌های همیار سلامت روان از رشته‌های تحصیلی گروه علوم انسانی و غالباً علوم اجتماعی و رفتاری هستند نیاز است اعضای کانون‌ها با دانشجویان رشته‌های علوم فنی و علوم پایه هم ارتباط بگیرند و از آنها هم عضوگیری شود.

کد مطلب 5154567

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها