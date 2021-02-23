تدوین و ابلاغ شیوه نامه حمایت از کانون های سلامت روان دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر مجید صفاری نیا در همایش مجازی کانونهای همیار سلامت روان گفت: اعضای کانونهای سلامت روان دانشجویان نوعدوست و مسئولیت پذیری هستند که همدلی بالایی با دانشجویان آسیب پذیر دارند و میتوانند از دید دانشجویان دیگر به مسائل و مشکلات نگاه کنند.
وی با توجه به گستردگی و اهمیت فعالیت کانونهای همیار سلامت روان در دانشگاهها گفت: شیوه نامه حمایت از این کانونها در حال تدوین است و به زودی به مراکز مشاوره دانشگاهها ابلاغ میشود.
سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: برای کاهش آسیبهای موج چهارم کرونا برای دانشجویان، طرح نوروز کرونایی با محوریت مراکز مشاوره دانشگاهها و همکاری کانونهای همیار سلامت روان از ۲۵ اسفندماه برگزار میشود.
صفاری نیا با اشاره به شرایط کرونا در کشور و افزایش ۳۰ درصدی فعالیت مراکز مشاوره دانشگاهها نسبت به گذشته گفت: بخش مهمی از این اقدامات با همکاری کانونهای همیار سلامت روان انجام میشود.
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و استاد تمام روان شناسی اجتماعی گفت: با توجه به اینکه هم اکنون اغلب دانشجویان عضو کانونهای همیار سلامت روان از رشتههای تحصیلی گروه علوم انسانی و غالباً علوم اجتماعی و رفتاری هستند نیاز است اعضای کانونها با دانشجویان رشتههای علوم فنی و علوم پایه هم ارتباط بگیرند و از آنها هم عضوگیری شود.
نظر شما