۹ محصول دارویی نوترکیب رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این محصولات توسط ۲ شتاب دهنده کشور به تولید رسیده که در حوزه مواد اولیه دارویی و داروهای زیستی کاربرد دارد. با این اتفاق بیماری‌ها با محصولات ایران‌ساخت درمان می‌شوند و داروها و واکسن‌های تولید داخل به کمک پزشکان می‌آید.

سورنا ستاری در این مراسم، با اشاره به واردات یک میلیارد دلاری مواد اولیه دارویی به کشور، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از یک سال و نیم گذشته به حوزه تولید داخلی محصولاتی که واردات آنها بیش از ۲ میلیون دلار است ورود کرده و در تلاش است این کار را با کمک فناوران داخلی انجام دهد.

توانمندی علمی جوانانمان پاسخ‌گوی نیازهای داخلی است

رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: این تلاش‌ها به مرور زمان به نتیجه رسیده است و امروز با استفاده از توان علمی بالای کشور در حوزه زیست‌فناوری و شیمی می‌توانیم بخش بزرگی از نیازهای کشور در حوزه تولید داروها و مواد اولیه دارویی را تأمین کنیم. ایران در دنیا رتبه پنجم تولید مقالات مرتبط با حوزه شیمی را دارد.

ستاری با بیان اینکه هر سال مبلغ زیادی برای واردات ماده اولیه دارو هزینه می‌شود، بیان کرد: مبالغ سنگینی در این زمینه متحمل می‌شویم. این در حالی است که توانمندی دانشمندان کشورمان برای تولید این محصولات بسیار بالا است.

وی با اشاره به اینکه زیست‌بومی از شرکت‌های دانش‌بنیان، شتاب‌دهنده‌ها و نخبگان شکل گرفته است تا اتفاقات بزرگی در حوزه تولید داروها و مواد اولیه دارویی رخ دهد، تاکید کرد: البته بخش بزرگی از این دستاوردهای به مدد شکل‌گیری فرهنگ دانش‌بنیان در کشور به دست آمده است.

پژوهش‌های بخش خصوصی نتیجه‌بخش است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، بزرگترین شرکت‌های دانش‌بنیان منطقه را متعلق به مجموعه‌های فناور زیستی دانست و بیان کرد: این شرکت‌ها سالی چند صد میلیارد تومان برای تحقیق و پژوهش هزینه می‌کنند. پولی که منتج به نتیجه شده و پژوهش‌های کاربردی را شکل داده است. این موضوع موید تفاوت سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در حوزه پژوهش است.

ستاری ادامه داد: کیفیت سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش که توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد بسیار متفاوت‌تر از پولی است که دولت با سرمایه مردم در آن هزینه می‌کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، فناوران، نخبگان و سرآمدان علمی کشور را سربازان مبارزه با تحریم‌ها و مشکلات موجود در جامعه خواند و بیان کرد: تلاش آنها ایران را به خودکفایی نزدیک و مشکلات جامعه را به روشی مطمئن و فناورانه رفع کرد.

مسیر صنعتی شدن محصولات فناورانه زیستی هموار شد

در این مراسم مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه امروز تلاش فناوران کشور به نتیجه رسیده است، گفت: چند محصول شتاب دهنده‌ها رونمایی و به بازار می‌رسد. محصولاتی که ارزبری را میلیون‌ها دلار کاهش می‌دهند. همه این اتفاقات با تلاش دانشجویان و فارغ التحصیلان کشور میسر شده است. آنها به حوزه تولید مواد اولیه دارویی ورود کرده‌اند. واردات این محصولات حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج می‌کند.

به گفته وی، تولید این مواد در کنار کاهش ارزبری کشور، امنیت را برای کشور به همراه دارد چون در شرایط تحریم‌ها انتقال پول از کشور و خرید این محصولات بسیار دشوار است.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: شتاب دهنده‌های فعال در این حوزه مسیر جدیدی را در حوزه تولید داروهای زیستی باز کرده‌اند و اشتغال‌زایی خوبی داشتند. محصولات تولیدی آنها ضدمیکروبی هستند اما نه از جنس آنتی‌بیوتیک ها، این تولیدات بسیار جدید و نوآورانه هستند.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف صنعتی شدن این محصولات در کشور، گفت: معاونت علمی از این محصولات حمایت کرده است تا به بازار برسند و تکلیف صنعتی شدن آنها روشن شود. این محصولات به زودی به بازار می رسند.

محصولات رونمایی شده کدامند

واکسن کشته برونشیت ماساچوست یکی از محصولات رونمایی شده در برنامه امروز است. این واکسن برای ایمن کردن گله‌های گوشتی، تخم گذار و مادر در برابر برونشیت کاربرد دارد.

همچنین واکسن کشته شده نیوکاسل محصولی کاربردی در صنعت دامپزشکی و طیور است. رلتسیمود نیز دارویی است برای ارتقای سیستم ایمنی بیماران مبتلا به آسیب‌های حاد کلیوی و عفونت‌های ساختاری پوست.

واکسن کووید ۱۹ با استفاده از سوش ویروس کرونا، اکسی توسین کاربردی در القا و تسریع زایمان، پکسیگانان برای درمان زخم پای بیماران دیابتی، تلاوانسین برای درمان عفونت‌های شدید پوستی و امیگانان برای درمان عفونت‌های باکتریایی، درماتیت و غیره محصولات دیگری بود که رونمایی شد.

ماده اولیه دوزولامیدهیدروکلراید، سولفیناسین سوکسینات، پرگابالین و مزالازین نیز تولید و رونمایی شد.