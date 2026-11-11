https://mehrnews.com/x3dzKY ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶ کد مطلب 7007880 استانها مازندران استانها مازندران ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶ عطر شهید گمنام در رامسر رامسر - بار دیگر عطر ایثار و شهادت فضای شهر رامسر را معطر کرد و این شهر به استقبال شهید گمنام رفت. دریافت 7 MB کد مطلب 7007880 کپی شد مطالب مرتبط خوی در ۲۰ نقطه میزبان شهید گمنام شد؛ تجدید بیعت با آرمان های انقلاب گرگان پای عهدی که با شهدا بسته ایستاده است شهیدی که شام را بر خود حرام کرد تا رنج همرزمانش را فراموش نکند وداع خبرنگاران گلستانی با شهید خوشنام برچسبها شهید رامسر دفاع مقدس
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