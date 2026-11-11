به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عاملی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهادت حضرت زهرا (س) و تشییع شهید گمنام در دبیرستان شهید بهشتی ناحیه یک، با تأکید بر پیوند علم، ایمان و مسئولیتپذیری، فرهنگ فاطمی و سیره شهدا را چراغ هدایت دانشآموزان خواند.
وی شناخت سیره حضرت زهرا (س) را ضروری دانست و افزود: آموزههای آن حضرت الگویی ارزشمند برای تربیت نسل جوان است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، مدرسه را مهمترین بستر تربیت نسلی آگاه و متعهد خواند و افزود: دانشآموزان استعدادهای درخشان به دلیل توانمندی علمی، مسئولیت سنگینتری در قبال آینده ایران بر عهده دارند.
امام جمعه اردبیل پیوند علم، ایمان و تعهد را از الزامات تربیت نسل آینده برشمرد و تأکید کرد: استعداد دانشآموزان امانتی ارزشمند برای خدمت به مردم است.
اردبیل- امام جمعه اردبیل، فرهنگ فاطمی و سیره شهدا را چراغ هدایت دانشآموزان خواند و بر پیوند علم، ایمان و مسئولیتپذیری نسل جوان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عاملی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهادت حضرت زهرا (س) و تشییع شهید گمنام در دبیرستان شهید بهشتی ناحیه یک، با تأکید بر پیوند علم، ایمان و مسئولیتپذیری، فرهنگ فاطمی و سیره شهدا را چراغ هدایت دانشآموزان خواند.
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