به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عاملی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهادت حضرت زهرا (س) و تشییع شهید گمنام در دبیرستان شهید بهشتی ناحیه یک، با تأکید بر پیوند علم، ایمان و مسئولیت‌پذیری، فرهنگ فاطمی و سیره شهدا را چراغ هدایت دانش‌آموزان خواند.



وی شناخت سیره حضرت زهرا (س) را ضروری دانست و افزود: آموزه‌های آن حضرت الگویی ارزشمند برای تربیت نسل جوان است.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، مدرسه را مهم‌ترین بستر تربیت نسلی آگاه و متعهد خواند و افزود: دانش‌آموزان استعدادهای درخشان به دلیل توانمندی علمی، مسئولیت سنگین‌تری در قبال آینده ایران بر عهده دارند.



امام جمعه اردبیل پیوند علم، ایمان و تعهد را از الزامات تربیت نسل آینده برشمرد و تأکید کرد: استعداد دانش‌آموزان امانتی ارزشمند برای خدمت به مردم است.

